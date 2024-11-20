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Beyin sapında kanama nedir, neden olur? Beyin sapında kanama olursa ne olur?

Ferhan Petek Ferhan Petek
19.11.2024 21:53
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Duyguların oluşumundan doku ve organların çalışmasına dek birçok faaliyetin kontrol edildiği beyin çeşitli bölümlerden oluşur. Bu bölümlerde yer alan küçüklü büyüklü yapılar, sinirler ve hücreler işlevlerini yitirdiğinde ciddi ve geri dönülemez sağlık sorunları yaşanabilir.

Beyin sapında kanama nedir, neden olur? Beyin sapında kanama olursa ne olur?

İnsan vücudunda serebrumun taban kısmından kuyruk sokumuna ya da vücudun arka kısmına doğru yönelen ya da arka kısımlarında bulunan yere kadar uzanan bir çıkıntı vardır. Bu çıkıntı beyin sapı olarak adlandırılır ve çeşitli görevleri bulunur.

Beyin sapında kanama nedir?

Beyincik ve omurilik arkasındaki iletişimi kolay hale getiren, serebrum bölgesinden vücudun arkasına doğru yönelen beyin sapı 3 bölümden oluşur. Medulla oblongata ya da soğancık, pons ve orta beyin olan bu bölümler çeşitli nedenlerle hasar görebilir.

Beyin sapı kanaması ciddi ve hayati bir durumdur. sinir sinyallerinin iletilmesinde önemli bir rol oynayan beyin sapında oluşacak bir kanama çok ciddi sonuçlar doğurabilir ve hasta müdahale edilemeden hayatını kaybedebilir.

Beyin sapında kanama neden olur?

Beyin sapı kanamaları çeşitli tetiklemelere ve nedenlere bağlı olarak yaşanabilir. Belli başlı nedenlerinden bazıları şunlardır:

  • Travma: Kafa yaralanmaları gibi.
  • Kanama bozuklukları: Hemofili ve benzeri
  • Anevrizma: Beyin damarlarında zayıflıklar yırtılma yaşandığında kanamaya neden olur.
  • Yüksek tansiyon
  • Antikoagülan ilaçlar: Kan sulandırdığı için kanama riskini arttırabilir.

Beyin sapında kanama olursa ne olur?

Herhangi bir nedene bağlı olarak beyin sapı kanaması yaşanabilir. Kendini bazı belirtiler ile gösteren beyin sapı kanaması hemen müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Belli başlı belirtileri ise şunlardır:

  • Aniden gelen baş ağrısı
  • Bilinç kaybı
  • Solunumda sorunlar
  • Görme kaybı
  • Çift görme
  • Kaslarda güçsüzlük
  • Felç

Eğer beyin sapı kanaması yaşanıyorsa hastaya uygulanabilecek bazı tedavi yöntemleri bulunur. Ancak önce tanı konmalıdır. Kesin tanı koyulabilmesi için kanamanın şiddetine, yerine ve nedenine bağlı olarak kullanılan yöntemler şunlardır:

  • BT: Bilgisayarlı tomografi
  • Anjiyografi: Beyin damarlarındaki problemleri tespit etmek için kullanılır.
  • MRI: Manyetik rezonans görüntülemesi
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Anahtar Kelimeler:
Beyin sağlık
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