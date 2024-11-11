Beynine pıhtı atmış kısmi felç geçirmişti! Zor günleri geride bıraktı... Popstar Mehtap son haliyle sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş'in jüri üyeliği yaptığı Popstar Alaturka programı ile hayatımıza giren Mehtap Yılmaz, güçlü sesi, sempatik tavırları ve konuşma tarzı ile beğeni toplamıştı.

Bir arkadaşının ısrarıyla yarışmaya katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmıştı. Sivri dili ile sürekli polemik yaşayan Popstar Mehtap yarışmanın ardından sahnelerine devam etti.

SON HALİYLE GÜNDEMDE

Çeşitli magazin programlarında sunuculuk dahi yapan Mehtap Yılmaz şimdi de son haliyle gündem oldu. Konserden konsere koşan Popstar Mehtap 'Adana sahnem için hazırım' notu ile paylaştığı kareleriyle sosyal medyayı salladı.

Ünlü ismin son halini görenler tanımakta güçlük çekti. İmaj tazelediği görülen Popstar Mehtap bu haliyle çok beğenildi.

Mehtap Yılmaz'a sosyal medyada; 'çok güzel olmuşsun', 'tanıyamadım', 'bayıldım', 'bu ne güzellik', 'ismini görmesem tanımadım', 'Muhteşem olmuşsun saç ve makyaj harika' gibi yorumlar yapıldı.

KISMİ FELÇ GEÇİRMİŞTİ

Popstar Mehtap geçtiğiiz sene evinde rahatsızlanmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isim beynine pıhtı atması sonucu kısmı felç geçirmiş ve günlerce yoğun bakımda kalmıştı.