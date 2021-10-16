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  4. Beyoğlu'nda bir yolcu alınmadığı taksinin üstüne çıkarak tepki gösterdi

Beyoğlu'nda bir yolcu alınmadığı taksinin üstüne çıkarak tepki gösterdi

16.10.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda bir kişi, kendisini almayan şoföre kızarak, taksinin ilerlemesini engellemek için yolunu kesip, kaputuna çıktı. Şoförün aracı hareket ettirmesine aldırmayan kişiyi çevredekiler uzaklaştırdı.

Beyoğlu'nda bir yolcu alınmadığı taksinin üstüne çıkarak tepki gösterdi

Olay, geçen perşembe akşam saatlerinde Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, yol üzerinde durdurduğu taksiye binmek istedi. Taksi şoförü, yolcuyu almayınca aralarında tartışma başladı. Taksicinin yoluna devam etmeye kalkmasıyla kişi, önünü kestiği taksinin kaput kısmına yattı. Yolun açılması için çalınan kornalara aldırış etmeyen kişi, dakikalar sonra çevredekilerin çabalarıyla aracın üzerinden indirildi. Bu sırada çevredekilerin kenara çekmeye çalıştığı kişi, taksiye tekme de attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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Beyoğlu
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