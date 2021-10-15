Kaldırımdan giden taksici "Pes" dedirtmişti! Polis harekete geçti

Olay, dün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde yaşandı. Yoğun trafiği gören taksici, aracı kaldırıma çıkararak ilerledi.

Kaldırımdaki taksinin şoförü önüne çıkan bir kişiden korna çalarak yol istedi. Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti. O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

864 LİRA CEZA

Görüntüler üzerine harekete geçen polis taksici S.Y.'nin kimliğini belirledi. Taksici S.Y.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 432 lira, aracın yaya kaldırımı üzerinde kullanılması nedeniyle Kabahatler Kanunu gereğince 432 lira olmak üzere toplam 864 lira para cezası kesildi. (DHA)





