Beyoğlu’nda korkutan yangın: Patlama anı kameraya yansıdı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi Demirbaş Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 5 katlı binanın çatı katından yükselen dumanları ve alevi gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede yangının çıktığı yere gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti.

PATLAMA BÜYÜK PANİK YAŞATTI

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken binanın çatı katında patlama meydana geldi. Patlama çevrede büyük paniğe neden oldu. Ekipler yeni bir patlama tehlikesine karşın alevleri kontrol altına alabilmek için adeta zamanla yarıştı. O anlarda, binadan yükselen dumanlar sokağın her yanını sardı.

YARALILARI KURTARAN İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Bina içerisinde yaşayanların birçoğu kendini can havliyle dışarı attı. Binadakilerin birçoğu dışarı çıksa da içeride hala bir vatandaşın olduğu öğrenildi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri vatandaşı kurtarmak için binanın içine girdi. İçeride kalan Abdullah Ü. isimli vatandaş dumanlar arasından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yoğun dumana maruz kaldığı belirlenen Abdullah Ü.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangından kendi imkanlarıyla kurtulan Yudum A. isimli bir kadının da dumandan etkilendiği görüldü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İçeride kalanları tahliye eden itfaiye erlerinden birinin de dumandan etkilendiği görüldü. Sağlık ekiplerinin ambulansa alarak müdahale ettiği itfaiye eri kendine geldikten sonra görevinin başına geri döndü.