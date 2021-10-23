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  4. Beyoğlu'nda restoran çıkışı silahlı saldırı! 1'i ağır 5 yaralı

Beyoğlu'nda restoran çıkışı silahlı saldırı! 1'i ağır 5 yaralı

23.10.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda bir restoranda yemek yiyen 4 kişi iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişi ya da kişiler tarafından restoran çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerine geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Beyoğlu'nda restoran çıkışı silahlı saldırı! 1'i ağır 5 yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, restoranda yemek yiyen 4 kişi, yemek çıkışında aralarında husumet bulunan kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine lüks bir otomobille geldikleri öğrenilen saldırganlar restorana kurşun yağdırdı.

OLAYDA 1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Saldırıda yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken 4 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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ARAÇLARA ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

Olay yerinde yapılan incelemelerde, restoranın önünde bulunan otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri restoran çevresinde inceleme yaparken silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu silahlı saldırı
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