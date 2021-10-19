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Eski belediye başkanından husumetlisine silahlı saldırı

19.10.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Sarıoğlan Belediyesi eski Başkanı Ali Osman Yıldız (49), aralarında husumet bulunan Yusuf Güçlü'yü tabancayla yaraladı.

Eski belediye başkanından husumetlisine silahlı saldırı

Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Sarıoğlan Belediyesi eski Başkanı Ali Osman Yıldız, husumetli olduğu Yusuf Güçlü ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavga sırasında Yıldız, belinden çıkardığı tabanca ile Güçlü'yü sol bacağından yaraladı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı Yusuf Güçlü’yü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Eski Başkan Ali Osman Yıldız ise polis merkezine giderek teslim oldu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri silahlı saldırı
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