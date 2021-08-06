HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beyoğlu'ndaki silahlı kavgada 1 kişi ölmüştü! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Beyoğlu'ndaki silahlı kavgada 1 kişi ölmüştü! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

06.08.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda, aralarında husumet bulunan iki kişi arasındaki silahlı kavgada, bir kişi kalbinden vurularak ölürken bir kişi de yaralandı. Yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde vurulan iki kişinin yerde yatması ve çevredekilerin yaralılara yardım etmesi yer aldı.

Beyoğlu'ndaki silahlı kavgada 1 kişi ölmüştü! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Tarlabaşı Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak'ta geçtiğimiz çarşamba günü saat 08.00'de meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunun Ahmet Akın ile Mahmut Işık sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Mahmut Işık, belinden tabancasını çıkararak Ahmet Akın'ı ayağından, Murat Imrak'ı da kalbinden vurdu. Zanlı Mahmut Işık, olayın ardından kaçarken, sokak sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Beyoğlu'nda silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralıBeyoğlu'nda silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Yaşanan silahlı kavga güvenlik kamerası ve cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Işık'ın cebindeki silahı çıkararak Ahmet Akın ve Murat Imrak'ı vurması görülüyor. Zanlı olay yerinden kaçarken yaralılar kaldırıma yatarak yardım bekliyor. Yaralılara ilk yardımı çevredekiler yapıyor. Kimi kalp masajı yaparken kimi de ayaklarını yukarıya kaldırıyor. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Murat Imrak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyorPolis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyor
Düğününe bir ay kala her şeyi yangında kül olmuştu! Mersinli Fatma'yı sevindiren haberDüğününe bir ay kala her şeyi yangında kül olmuştu! Mersinli Fatma'yı sevindiren haber
Datça açıklarında korkutan deprem Datça açıklarında korkutan deprem
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güzel haberi Bakan Ersoy duyurdu

Güzel haberi Bakan Ersoy duyurdu

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu

Soruşturma haberi şoke etti! Tepkisini böyle gösterdi

Soruşturma haberi şoke etti! Tepkisini böyle gösterdi

Koruyucu maske ihracat yasağı kalktı

Koruyucu maske ihracat yasağı kalktı

Katliam gibi kaza! 6 ölü, 42 yaralı

Katliam gibi kaza! 6 ölü, 42 yaralı

Ziya Selçuk'tan ilk açıklama

Ziya Selçuk'tan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

'Sarıklı amiral' emekli edildi

'Sarıklı amiral' emekli edildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Otoparkta büyük yangın! 86 araç kül oldu

Otoparkta büyük yangın! 86 araç kül oldu

Bu kadarına da pes! Yanan tarlaları satışa çıkardılar

Bu kadarına da pes! Yanan tarlaları satışa çıkardılar

Ankara'da yangın! Dumanlar Anıtkabir'e ulaştı

Ankara'da yangın! Dumanlar Anıtkabir'e ulaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.