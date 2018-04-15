Beyonce, Coachella festivalini salladı

Coachella 2018'e Beyonce verdiği konserle damga vurdu. Beyonce, birbirinden seksi kostümleri ve danslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Beyonce konserinde efsane anlar
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Beyonce, Coachella Festivali’ndeki konserinde izleyenlere unutamayacakları anlar yaşattı.
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Birbirinden güzel kostümleri ve danslarıyla gece boyunca hayranlarını büyüleyen Beyonce, sahnede adeta devleşti.
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Beyonce’nin Coachella’daki konserinde Destiny’s Child bir araya geldi.
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Coachella’da Beyoncé’yi en önden izleyenler arasında Rihanna da vardı.
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Her yıl ABD Kaliforniya eyaletinin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018 başladı.
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