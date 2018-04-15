MAGAZİN

Beyonce, Coachella festivalini salladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2018 14:29 | Son Güncelleme

ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018 başladı. Festivale yerli ve yabancı birçok ünlü isim katılıyor.

Coachella 2018'e Beyonce verdiği konserle damga vurdu. Beyonce, birbirinden seksi kostümleri ve danslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Beyonce konserinde efsane anlar

1 / 6

Beyonce, Coachella Festivali’ndeki konserinde izleyenlere unutamayacakları anlar yaşattı.
2 / 6

Birbirinden güzel kostümleri ve danslarıyla gece boyunca hayranlarını büyüleyen Beyonce, sahnede adeta devleşti.
3 / 6

Beyonce’nin Coachella’daki konserinde Destiny’s Child bir araya geldi.
4 / 6

Coachella’da Beyoncé’yi en önden izleyenler arasında Rihanna da vardı.
5 / 6

Her yıl ABD Kaliforniya eyaletinin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018 başladı.
6 / 6

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyonce Coachella 2018

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri

Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Gökçe Bahadır'dan Ufak Tefek Cinayetler için Medcezir

Gökçe Bahadır'dan Ufak Tefek Cinayetler için Medcezir

Bella Hadid: Mesele insanın cesur olması

Bella Hadid: Mesele insanın cesur olması

Tuvana Türkay, Alper Potuk'un adını bile duymak istemiyor

Tuvana Türkay, Alper Potuk'un adını bile duymak istemiyor

Serap Paköz'ün programında doğum sancısı şoku!

Serap Paköz'ün programında doğum sancısı şoku!

Ariel Winter Coachella festivaline iç çamaşırıyla geldi

Ariel Winter Coachella festivaline iç çamaşırıyla geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.