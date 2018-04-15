Beyonce, Coachella festivalini salladı

Coachella 2018'e Beyonce verdiği konserle damga vurdu. Beyonce, birbirinden seksi kostümleri ve danslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Birbirinden güzel kostümleri ve danslarıyla gece boyunca hayranlarını büyüleyen Beyonce, sahnede adeta devleşti.

Beyonce’nin Coachella’daki konserinde Destiny’s Child bir araya geldi.

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Coachella’da Beyoncé’yi en önden izleyenler arasında Rihanna da vardı.