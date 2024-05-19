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  4. İzmir'de kayboldular! O ilde kameralara yakalandılar: Polis her yerde onları arıyor

İzmir'de kayboldular! O ilde kameralara yakalandılar: Polis her yerde onları arıyor

19.05.2024 07:38
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Geçtiğimiz günlerde İzmir'de kaybolan 16 yaşındaki Rojda Çelik ile 19 yaşındaki Bengüsu Bütüner için hem aileleri hem de ekipler seferber oldu. 2 gencin en son Denizli'de kent güvenlik sistemi kameralarına yansıdığı iddia edildi. Çaresiz aileler Denizlili vatandaşlardan yardım istedi.

İzmir'de kayboldular! O ilde kameralara yakalandılar: Polis her yerde onları arıyor

İzmir’den 2 gün önce ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan iki genç kızın, en son Denizli’de görüldüğü iddia edildi.

KAYIP İHBARINDA BULUNULDU

İzmir, Karabağlar’da ikamet eden 16 yaşındaki Rojda Çelik ile 19 yaşındaki Bengüsu Bütüner, 2 gün önce ortadan kayboldu. Aileler tüm aramalarına rağmen ulaşamadıkları kızları için polise kayıp ihbarında bulundu.

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VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİLER

Son olarak Denizli Çınar Meydanında kent güvenlik sistemi kameralarına yansıdığı iddia edilen 2 genç kızın Denizli’de olduğu düşünülüyor. Kızı için Denizli’de ilgili kurumlara müracaat eden anne Çelik, kızlarının bir an önce bulunması için Denizlili vatandaşlardan yardım istedi. Polisin arama çalışmalarına devam ettiği olayla ilgili aileler kızlarını görenlerin polise haber vermeleri talep edildi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Denizli İzmir kayıp
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