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  4. Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı son haliyle sosyal medyayı salladı

Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı son haliyle sosyal medyayı salladı

08.10.2020 10:07 | Son Güncelleme:
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Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı son haliyle sosyal medyayı salladı

Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Pompi' karakteriyle tanına Elif Ceren Balıkçı büyüdü. 21 yaşında olan oyuncu sosyal medya paylaşımları ve değişimiyle ilgi odağı oldu.

Bir döneme damga vuran Bez Bebek dizisiyle tanınan Elif Ceren Balıkçı son haliyle dikkat çekti.

Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanınmıştı ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başlamıştı. 9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan oyuncu daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol almıştı. Elif Ceren Balıkçı, Kırgın Çiçekler dizisindeki Sedef karakteriyle kariyerinde zirve yapmıştı.

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Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Pompi' karakteriyle bilinen genç oyuncu şimdi sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliği ile ilgi odağı oldu.
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Küçük yaşlardan beri ekranlarda olan Elif Ceren Balıkçı'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Instagram'da oldukça aktif olduğu gözlenen Balıkçı'nın yeni tarzı, güzel oyuncuyu adeta tanınmaz hale getirdi.

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Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden genç oyuncu sosyal medya hesabından sık sık anne özlemini de dile getiriyor.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
taş bebek olmuş ah ah
maşallah maşallah ay parçası

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