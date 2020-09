Bi'acayip, çok fantasik bir küre: Abyss konusu ve oyuncuları

Dizinin iki ana karakterinden biri olan Cha Min, Güney Kore'nin en zengin ailelerinden birinin tek çocuğu ve büyük bir kozmetik firmasının yöneticisi. Zeki, dürüst ve yaratıcı yönüyle işinde büyük bir başarıya sahip, aynı zamanda mütevazı ve kibar biri. Cha Min'le parası için birlikte olan nişanlısı onu terk edince büyük bir yıkım yaşar ve intihar eder. Ancak Abyss ona bir şans daha verir. Üstelik hayata eskisinden çok daha yakışıklı biri olarak döner. Yeni görünümüyle çocukluk arkadaşı olan Go Se Yeon'un kapısını çalmak istese de onun öldüğünü görünce Abyss'i bu defa onun üzerinde kullanır. Ancak artık cinayetle suçlandığı için kimliğini kimseye belli etmemesi ve bu sırada gerçek katili bulması gerekir. Üstelik tüm bunların arasında çok sevdiği nişanlısını kendisine dönmeye ikna etmek isteyince hem Cha Min hem de Go Se Yeon için işler karmaşık bir hal alır.

Daha önce pek de çekici bir görünümü olmayan Min, çok iyi biri olması sebebiyle ruhunun görünümünü alır ve her görenin dönüp bir daha bakacağı kadar yakışıklı olur. Bu sırada çocukluktan beri yakından tanıdığı savcı arkadaşı Go Se Yeon'u ziyarete gider ve onun vahşi bir şekilde öldürüldüğünü öğrenir. Baş şüpheli ise Cha Min'den başkası değil! Min, Se Yeon'u Abyss ile yeniden hayata döndürse de artık onları bekleyen büyük zorluklar var. Kimlikleri, işleri ve evleri olmayan ikili bir taraftan hayatta kalmanın bir yolunu ararken diğer taraftan Go Se Yeon'u acımasız bir şekilde öldüren kişinin kimliğini bulmaya çalışırlar. Ancak en güvendikleri kişilerin bile sakladığı karanlık sırlar, ikiliyi büyük bir tehlikeye atar.

Dizinin diğer ana karakteri olan Go Se Yeon, cesur ve başarılı bir savcı. Küçüklüğünden beri güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakır ve ilgi odağı olmayı sever. Uzun süredir yakalanamayan Eomsan-Dong seri katilini bulmak için her ipucunu takip eder ve tam da ilerleme kaydettiğini düşünürken öldürülür. Abyss ile kalbi yeniden atmaya başlar; ancak onu öldüren kişinin kim olduğuna dair en ufak bir fikri yoktur. Üstelik bu konuda söylenenler kafasını karıştırır ve kime güvenmesi gerektiğini bilemez. Görünüşünün değişmesi ise onu hiç memnun etmez. Çünkü güzeller güzeli Go Se Yeon gitmiş, onun yerine ufak tefek tatlı bir kadın gelmiştir! Üstelik bu yakından tanıdığı birinin görünümü olunca Se Yeon iyice sinirlenir.

Abyss Ahn Hyo-Seop konusunda oldukça başarılı bir tercih yapmış! Aynı zamanda şarkıcı olan Ahn Hyo-Seop, One O One grubunun üyesi. Oyunculukta yeni olsa da Abyss ile başarısını ortaya koydu ve bir sonraki dizisi Dr. Romantic'te yine başrolü kaptı. Hatta Ahn Hyo Seop bu rolle En İyi Yeni Aktör ödülünü kazandı.

Abyss oyuncuları arasında en ünlüsü olan Park Bo Young dizileri arasında Strong Woman Do Bong Soon, Oh My Gost ve On Your Wedding Day gibi popüler yapımlar da yer alıyor.

Park Dong Cheol (Lee Si Eon)

Park Dong Cheol, Go Se Yeon'ün ölümünü aydınlatmaya çalışan bir polis. Bu davayla ilgilenirken ilginç tesadüfler sonucunda Cha Min ve Go Se Yeon ile yolu kesişince onlarla birlikte Eomsan-Dong katilinin de peşine düşer. Bu sırada yurt dışından dönen eski sevgilisi Lee Mi Do isimli avukata olan aşkı ona her şeyi yaptırabilecek güçte. Peki, Lee Mi Do ile Se Yeon arasında nasıl bir bağlantı var?

Oyunculuk söz konusuysa bu dizinin en tecrübelilerinden biri Lee Si Eon! Daha önce Kill Me Heal Me, W: Two Worlds Apart ve My Sassy Girl gibi popüler dizilerde de rol aldı.

Jang He Jin (Han So Hee)

Abyss'te güzelliğiyle dikkat çeken Jang He Jin, Cha Min ile parası için birlikte olur ve evliliklerine kısa bir süre kalmışken onu terk eder. He Jin'in kimseye anlatmasa da çok büyük ve karanlık bir sırrı var. Küçükken onu çok zor bir durumda bırakan biri, tekrar He Jin'i hedef alınca hayatta kalmak için her şeyi göze alır. Peki, onu bu kadar korkutan ne? Üstelik, neden Go Se Yeon'u Cha Min'in öldürdüğünü düşünüyor?