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Bıçak, zincir, sopa... Beyoğlu’nda kız kaçırma kavgası meydan muharebesine döndü

18.05.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu’nda 19 yaşındaki evli bir gençle kaçan 14 yaşındaki kızın ailesi, bıçak ve sopalarla gencin ailesine saldırdı. Kavganın ardından taraflar ayrılırken, kızın ailesi öğleden sonra bu kez bıçak, zincir, sopa ve fırçalarla saldırıya geçti. Ortalığın savaş alanına döndüğü meydan kavgası ve bir gencin bıçaklandığı an, kameralara saniye saniye yansıdı. Kavgada ağır yaralanan genci bıçaklayan saldırgan ise Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Bıçak, zincir, sopa... Beyoğlu’nda kız kaçırma kavgası meydan muharebesine döndü

Olay, dün saat 14.00 sıralarında İstanbul Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde 14 yaşındaki Suriye uyruklu Hülya C., 1 ay önce başka bir kızla evlenen 19 yaşındaki Mehdi D. ile birlikte kaçtı. Kızın ailesi çocuklarından haber alamaması üzerine Mehdi D.’nin babası Yasser D.’nin evinin önüne geldi.

Ailenin kızını istemesi üzerine Yasser D. oğlunun ve kızın kaçtıklarını ve nereye gittiklerini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine kızın ailesi tekme ve yumruklarla Yasser D.’ye ve ailesi saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı ve bıçakların çekildiği kavgada esnafın ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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KAVGA VE GENCİN BIÇAKLANDIĞI ANLAR KAMERADA

Kavganın ardından gelen polis ekipleri, olay yerinde bir süre çalışma yaptıktan sonra şikayetçileri emniyete götürdü. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra kızın ailesi, Yasser D.’yi tehdit ederek kızın geri getirilmesini istedi. D.’den aynı şekilde karşılık alan aile saat 16.00 sıralarında bu kez bıçak, sopa, zincir ve fırçalarla saldırıya geçti. Meydan muhaberesinin yaşandığı kavgada bıçaklı saldırgan Cafer Muhammed’i kafasından ve belinden ağır şekilde yaraladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada sokak sokak birbirlerine giren tarafları kimse ayıramadı. Bıçakla ağır yaralanan genç ise bir süre sonra yere yığıldı. Sopa, bıçak, zincir ve fırçaların havada uçuştuğu ve gencin bıçaklandığı o dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU POLİSİ BIÇAKLI SALDIRGANI YAKALADI

Olayın ardından ağır yaralı Cafer Muhammed ailesi tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genci bıçaklayan şahsın Hıdır C. olduğunu tespit etti. Olayın yaşandığı yerde çalışma yapan polis ekipleri, şahsı ve kızın kaçtığı gencin babası Yasser D.’yi kaçamadan kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü.

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(İHA)

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