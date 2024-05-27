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Hindistan ve Bangladeş’i Remal Tropikal Kasırgası vurdu! Çok sayıda kişi öldü, on binlerce ev yıkıldı

27.05.2024 22:42
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Yılın ilk büyük kasırgası Remal Tropikal Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş’i vurdu. Kasırga nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi ise elektriksiz kaldı, 35 bin ev yıkıldı.

Hindistan ve Bangladeş’i Remal Tropikal Kasırgası vurdu! Çok sayıda kişi öldü, on binlerce ev yıkıldı

Remal Tropikal Kasırgası'nın vurduğu Hindistan ve Bangladeş’te en az 16 kişi hayatını kaybetti. Bangladeşli iklim uzmanı Liakath Ali, birçok yerde suların yükseldiğini ve drenaj sistemlerini zorladığını belirterek, "Birçok insan mahsur kaldı. Milyonlarca insanın elektriksiz ya da barınaksız kalacağı uzun bir gece daha olacak. İnsanlar evlerinin, topraklarının ve hayvanlarının ne kadar zarar gördüğü konusunda hiçbir fikre sahip değiller” dedi.

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ON BİNLERCE EV YIKILDI

Bangladeş’te en az 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 35 bin ev yıkıldı, 115 bin ev kısmen hasar gördü.

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Hindistan’da ise 4’ü elektrik çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, bin 200 elektrik direği ve 52 ağaç devrildi. Yetkililer, Bangladeş'te yaklaşık 800 bin ve Hindistan'da yaklaşık 110 bin olmak üzere her iki ülkede de yaklaşık 1 milyon kişinin sığınaklara sığındığını açıkladı.

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HIZI 135 KİLOMETREYE ULAŞTI

UNICEF Bangladeş Temsilcisi Sheldon Yett, 3,2 milyonu çocuk olmak üzere 8,4 milyondan fazla insanın sağlık, beslenme, sanitasyon ve güvenlik riski altında olduğunu söyledi.

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Rüzgar hızı saatte 135 kilometreye ulaşan kasırga, dün geç saatlerde Bangladeş'in güneyindeki Mongla Limanı ve Hindistan'ın Batı Bengal bölgesindeki Sagar Adaları çevresinden geçerek karaya ulaştı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kasırga Bangladeş Hindistan
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