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Biden'a mektup yazmıştı! Rusya’da mahkemeye çıkarılan ABD’li basketbolcu suçunu kabul etti

07.07.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle Rusya’da gözaltına alınan ABD’li basketbolcu Brittney Griner, Rusya’da görülen davada uyuşturucu suçlamalarını kabul etti. ABD’li basketbolcunun 10 yıl hapis cezası alabileceği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Griner, ABD Başkanı Joe Biden'a da mektup yazıp yardım istemişti.

Biden'a mektup yazmıştı! Rusya’da mahkemeye çıkarılan ABD’li basketbolcu suçunu kabul etti

Rusya’da geçtiğimiz 17 Şubat tarihinde Rus polisi tarafından başkenti Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alınan olimpiyat madalyası sahibi ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner, Himki kentinde mahkemeye çıkarıldı.
Daha önceki sorgularında ve duruşmada hakkındaki uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddialarını reddeden Griner, bugünkü duruşmada ise uyuşturucu suçlamalarını kabul etti, ancak kasıtlı olarak yasayı çiğnediğini reddetti. Uyuşturucu kullandığını fakat bavuluyla uyuşturucu taşıyarak bunun ticaretini yapma niyetinin olmadığını söyleyen Griner, uyuşturucunun bavuluna aceleyle toplandığı sırada yanlışlıkla koyduğunu ifade etti.

Griner mahkemeye İngilizce olarak, "Suçumu kabul etmek istiyorum, Sayın Yargıç. Ama kanunları çiğnemeye niyetim yoktu. Kanunları çiğnemek istemedim" ifadelerini kullandı. İfadesini daha sonra vermek istediğini aktaran Griner, hazırlanmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

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TANIKLAR DİNLENDİ

Mahkeme ayrıca, Griner’ın uyuşturucu taşıdığına tanıklık eden 2 kişiyi daha dinlerken, bir sonraki duruşmayı 14 Temmuz tarihine erteledi.

RUSYA TAKAS İÇİN KULLANABİLİR

Rusya’da yargılanan Griner’ın, Rusya ile ABD arasındaki muhtemel bir mahkum takasında kullanılıp kullanılmayacağı tartışılmaya başladı. Rus basını ABD’li basketbolcu Griner’ın, Amerika’da 2012 yılında terör örgütlerine yardım sağladığı gerekçesiyle yakalanan ve 25 yıl hapis cezasıyla çarptırılan Rus silah tüccarı Viktor Bout ile takas edileceğini yazdı. Bu ihtimal bugün Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’a soruldu. Böyle bir takasın gerçekleşmesi için hukuki sürecin tamamlanması gerektiğini belirten Ryabkov, “Gerekli adli işlemlerin henüz tamamlanmadığı görülüyor. Bu adım tamamlanana kadar başka adımlardan bahsetmek için herhangi bir gerekçe yoktur” diye konuştu.

BİDEN'A MEKTUP YAZMIŞTI

Öte yandan Griner, geçtiğimiz mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden’a mektup yazarak Rusya’dan kurtarılmayı talep etmişti. Biden ise, mümkün olan en kısa sürede Griner’in serbest bırakılmasını sağlamak için çalıştığını ifade etmişti.

ABD'DE PROFESYONEL KADINLAR LİGİNDEKİ EN BAŞARILI OYUNCULARDAN BİRİ

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Griner, WNBA ekibi Phoenix Mercury ile ABD'deki profesyonel kadınlar ligindeki en başarılı oyunculardan biri. Sezon dışında kulüp basketbolu oynamak için Rusya'ya gitti ve 2014'ten beri EuroLeague takımı UMMC Ekaterinburg'da forma giyiyordu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya abd
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