HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Litvanya’da Gitanas Nauseda yeniden cumhurbaşkanı seçildi!

Litvanya’da Gitanas Nauseda yeniden cumhurbaşkanı seçildi!

27.05.2024 00:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Litvanya’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 83,75'ini alan Gitanas Naused yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Litvanya’da Gitanas Nauseda yeniden cumhurbaşkanı seçildi!

Litvanya'da 12 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle düzenlenen ikinci turda yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 20.00'de sona erdi. Sandıkların yüzde 50’den fazlası açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 83,75'ini alan Gitanas Naused yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Nauseda’nın rakibi Başbakan Ingrida Simonyte oyların yüzde 14,83'ünü aldı. Yenilgiyi kabul eden Simonyte, 5 yıl süreliğine Litvanya'yı ikinci kez yönetecek Nauseda'yı tebrik etti.

AW213293_02

Nauseda'nın ikinci dönem programında öncelikleri arasında ailelere kapsamlı destek sisteminin genişletilmesi yer alıyordu. Nauseda, ailelere desteğin yalnızca yardımlardan ibaret değil, uygun konut politikası ve işgücü piyasasındaki düzenlemelerin unsurlarına dayanması gerektiğini savunuyordu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin-Adana otoyolunda katliam gibi kaza! Vali acı tabloyu açıkladıMersin-Adana otoyolunda katliam gibi kaza! Vali acı tabloyu açıkladı
Avcılar'da mobilya fabrikasında yangın çıktı! Yabancı uyruklu işçi mahsur kaldıAvcılar'da mobilya fabrikasında yangın çıktı! Yabancı uyruklu işçi mahsur kaldı
Vatandaşlar fark etti! Böyle kurtarıldıVatandaşlar fark etti! Böyle kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Litvanya
En Çok Okunan Haberler
''İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor''

''İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor''

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın şampiyonluğunu bu sözlerle kabul etti!

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın şampiyonluğunu bu sözlerle kabul etti!

Mersin-Adana otoyolunda katliam gibi kaza! Vali acı tabloyu açıkladı

Mersin-Adana otoyolunda katliam gibi kaza! Vali acı tabloyu açıkladı

Hastaların sayısı bugün arttı! Bir ilde tedirginlik sürüyor

Hastaların sayısı bugün arttı! Bir ilde tedirginlik sürüyor

Sobanın yanında öyle bir şey unuttu ki az kalsın canından oluyordu!

Sobanın yanında öyle bir şey unuttu ki az kalsın canından oluyordu!

Türkiye üzerinde türbülansa yakalandılar! Uçakta korku dolu anlar: Yaralılar var

Türkiye üzerinde türbülansa yakalandılar! Uçakta korku dolu anlar: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.