Biden konuşmakta zorlandı, suçu Trump'a attı: Mikrofonu kapalıyken bile bağırıyor!

ABD Başkanı Biden, ABD'nin Wisconsin eyaletinde yayın yapan "The Earl Ingram Show" radyo programına konuk oldu. 27 Haziran gecesi yapılan canlı yayın münazaradaki performansı üzerine gelen soruları yanıtladı ve seçim yarışında geri adım atmayacağını ifade etti.

Biden münazara gecesi kötü performansı nedeniyle gelen sorulara "Çok hastaydım, kendimi çok kötü hissediyordum." dedi. Biden, 27 Haziran gecesi için, "Trump mikrofonu bile kapalıyken bağırıyordu. Bu da benim dikkatimi dağıttı. Sorun sadece bu değildi ama çok kontrol sağlayamadım" değerlendirmesinde bulundu.

Münazarayı tekrar seyredip seyretmediği hakkında gelen soruya ise "Yok, sanırım izlemedim" cevabını verdi.

'BEN PUTİN'İ İNDİREN ADAMIM'

Biden, yapılan anketlerde geri kalması hakkında gelen soruya, "Ben anketlere inanmıyorum. Kimse başkan olmak için benden daha kalifiye değil. Trump'ı yenmek için en kalifiye kişi benim'' biye belirtti.

Biden'a zihinsel sağlığını ölçmek için muayene olmayı kabul edip etmeyeceği üzerine gelen soruyu cevaplamaktan kaçınarak, "Her gün yaptıklarımla ben zaten muayeneden geçiyorum" dedi. Ayrıca yalnız seçim kampanyalarını yürütmediğini, aynı zamanda, dünyayı yönettiğini belirtterek, 'Mübalağa gibi gelebilir ancak değil, biz dünyanın merkezindeki ülkeyiz" diye ifade etti.

Kendisini 4 yıl daha başkan olarak görüp görmediğine hakkında gelen soruya net bir cevap vermeyen Biden, yalnızca NATO'yu bir araya getireceğine işaret ederek, "Putin'i indiren adam' olduğunu belirtti.

SADECE TANRI BENİ ÇEKİLMEYE İKNA EDEBİLİR

Biden programda kendisine yapılan eleştirilerin anlamadığını ve söz konusu kişilerin "neden bahsettiğini" bilmediğini söyledi. Seçim yarışmasından geri çekilmeyeceğini ve yalnızca seçim yarışından çekilmesini için Tanrı'nın onu çekilmeye ikna edebileceğinin altını çizdi. (AA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





