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  4. Biden, siber saldırılar için Rusya'ya misilleme yapmayı değerlendireceklerini açıkladı

Biden, siber saldırılar için Rusya'ya misilleme yapmayı değerlendireceklerini açıkladı

02.06.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde ardı ardına yaşanan siber saldırılar konusunda Rusya'ya misilleme yapmaya "yakından baktıklarını" açıkladı.

Biden, siber saldırılar için Rusya'ya misilleme yapmayı değerlendireceklerini açıkladı

Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin son durumu değerlendirmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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"MİSİLLEME OLACAK MI?"

Bir gazeteci, son dönemde ABD'deki özel sektöre yönelik artan siber saldırılara işaret ederek, "Rusya'ya bu konuda bir misilleme olacak mı?" sorusunu sordu.

Biden ise, "Bu konuya yakından bakıyoruz." yanıtını verdi.

ABD'ye yönelik son dönemde artan ve Rusya kaynaklı olduğu tahmin edilen siber saldırılarda ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline ve en büyük et üreticisi JBA firması da hedef alınmıştı. (AA)

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Amerika Rusya Joe Biden

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