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  4. Biden yönetimi, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatıyor

Biden yönetimi, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatıyor

26.01.2021 20:14 | Son Güncelleme:
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Biden yönetimi, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatıyor

ABD'de yeni göreve gelen Joe Biden yönetimi, önceki Başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatacağını ve iki devletli çözüm için çalışacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilci Vekili Richard Mills, Biden'ın Filistin konusundaki yaklaşımına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Mills, konuşmasında, Biden yönetiminin daha önce askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden aktif hale getireceğini açıkladı.

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YARDIMLAR YENİDEN BAŞLAYACAK

Trump döneminde Filistin'in ABD'de kapatılan diplomatik misyonlarının yeniden açılacağını belirten Mills, BM'nin Filistinlilere yardım programlarının yeniden işler hale getirileceğini kaydetti.

Mills, "Yeni yönetimin Orta Doğu politikası, içinde İsrail'in güvenlik ve barış içinde yaşayacağı ve yanı başında da kendi ayakları üzerinde duran bir Filistin devletinin olduğu, üzerinde mutabık kalınmış iki devletli çözümü desteklemektir." ifadesini kullandı. (AA)

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