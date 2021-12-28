Bikini için şişman olduğunu söyleyenlere meydan okudu! Mayolu paylaşımıyla sosyal medyada olay yarattı

Olivia Nicole Duffin, bikini giyemeyecek kadar "şişman" olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcıları tarafından hedef alındıktan sonra TikTok’ta güzellik normlarını yıkacak bir adım attı. 3.2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni, görünüşü ve kilosu hakkında yapılan olumsuz yorumlara beden pozitifliği paylaşımlarıyla karşılık vermeyi seçti.

“KENDİMİ VE BEDENİMİ SEVİYORUM”

Manchester’da yaşayan 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni paylaşımlarının popülerleşmesinden sonra yorumların daha acımasız hale geldiğini belirtti. Dış görünüşü ve fiziksel özellikleri nedeniyle olumsuz yorumlar aldığını belirten Duffin, gönderisine “Kendimi seviyorum. Bunda yanlış bir şey yok” notunu ekledi.



