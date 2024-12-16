Bikinili pozları sonrası çirkin yorum yağdı! Sydney Sweeney o yorumları paylaştı

Rol aldığı Euphoria adlı diziyle adını duyuran genç yıldız Sydney Sweeney, bikinili fotoğrafı ile bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. 27 yaşındaki Sweeney, fotoğrafının ardından gelen resmen zorbalandı.

Sosyal medya kullanıcıları, genç yıldızın fiziği hakkında olumsuz yorumlar yaparken, Sydney Sweeney bu eleştirileri Instagram hesabından paylaştığı bir video ile yanıtladı.

Bikinili fotoğrafının ardından gelen yorumlar arasında en çok dikkat çeken eleştiriler, Sweeney'nin fiziğiyle ilgiliydi. Ancak, bu olumsuz yorumlara karşı Sweeney sessiz kalmadı.

Genç yıldız, Instagram paylaşımında kendisine yazılan eleştirileri bir araya getirerek, güçlü bir duruş sergiledi.



Sweeney’ye destek veren ünlüler arasında The Marvelous Mrs. Maisel dizisiyle tanınan Rachel Brosnahan, Sweet Girl filmiyle bilinen Isabela Merced ve Riverdale dizisinin yıldızı Lili Reinhart da yer aldı.