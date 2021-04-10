Bilal Sonses kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Bilal Sonses’in şarkıları…

"İçimdeki Sen" şarkısını yazan Bilal Sonses, kız arkadaşı tarafından aldatıldığını, ”Bunu öğrenince aldım karşıma konuştum. 'Doğru mu?' dedim. Hiç inkar etmedi. Ama 'Aldatmadım' deseydi inanacaktım. Sonra ortaya bu şarkı çıktı" ifadeleriyle aktarmıştı.

Lisans eğitimini de Düzce Üniversitesi'nde sürdüren Bilal Sonses'in Yıldız Tilbe ile yaptığı Hasbelkader adındaki düeti Youtube'da 104 milyon izlenmeye ulaştı. Tuğçe Kandemir’le de düet yapan Bilal Sonses’in bu şarkısı da 140 milyon izlenmeye ulaştı.

“Şimdiki Aklım” adındaki yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkan Bilal Sonses’in, YouTube kanalında 2 milyona yakın abonesi bulunuyor. Milyonlarca kere izlenmenin, tüm dijital müzik platformlarında 1 numara olmanın büyük başarı olduğunu vurgulayan Bilal Sonses, müzik listelerinde hemen hemen 15 aydır ilk 10’da olmayı, ulusal radyolarda neredeyse 25 şarkımın çalmasını daha çok önemsediğini söyledi.

Bilal Sonses, bunun istikrarlı bir başarı anlamına geldiğini kaydederek, bu şekilde başarının daha kıymetli olduğunu aktardı. ‘Şimdiki Aklım’ın söz, müzik ve düzenlemesinin kendisine ait olduğunu vurgulayan Bilal Sonses, kendisini yansıtan şarkılardan biri oldunu bildirdi.

Sevenlerinin diğer şarkılarına gösterdiği ilgiyi buna da gösterdiğini belirten Bilal Sonses, o güçlü bağı daha çok pekiştirdiği bir şarkı oldunu anlattı.

Şarkıyı dünyadaki kötülüklere isyan eden bir ruh haliyle yazdığını ifade eden Bilal Sonses, bu durumu notalara ve kelimelere dökmeye çalıştığına işaret ederek, “Şimdiki Aklım”ın klibi için doğduğu mahalle Mevlanakapı’da çocukluk arkadaşlarıyla beraber kamera karşısına geçme fikrinin yönetmen Murad Küçük’e ait olduğunu söyledi.

2013’ten beri YouTube’a şarkı yüklediğini anımsatan Bilal Sonses, ilk şarkı yüklediğinde 20-30 abonesi, 200-300 görüntülenmesi olduğunu, o günden beri tüm müzik yolculuğunu YouTube’da ve diğer sosyal medya platformlarında izleyicileriyle paylaştığını bildirdi.



