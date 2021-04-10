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Bilal Sonses kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Bilal Sonses’in şarkıları…

10.04.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da doğup büyüyen ve lise eğitimini burada sürdüren Bilal Sonses, üniversiteyi Çanakkale’de tamamladıktan sonra YouTube’da şarkı çalışmalarına başladı. Yıldız Tilbe ile yaptığı Hasbelkader şarkısı çok tutulan Bilal Sonses, ardından Tuğçe Kandemir’le düet yaptı.

Bilal Sonses kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Bilal Sonses’in şarkıları…

Kız arkadaşı tarafından aldatıldığını öğrendikten sonra, ‘İçimdeki Sen’ şarkısını yazdığını belirten Bilal Sonses, en son Şimdiki Aklım şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıktı. YouTube’da 2 milyona yakın abonesi bulunan Bilal Sonses, uzun zamandır müzik listelerinde üst sıralarda kalmayı başardı.

BİLAL SONSES KİMDİR?

28 Ekim 1989’da İstanbul'da doğan Bilal Sonses, eğitimini Fatih'te tamamladı. Mehmet İhsan Mermerci Anadolu Turizm Otelcilik Lisesinde okuyan Bilal Sonses, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde 2 sene eğitim aldı.

Lisans eğitimini de Düzce Üniversitesi'nde sürdüren Bilal Sonses'in Yıldız Tilbe ile yaptığı Hasbelkader adındaki düeti Youtube'da 104 milyon izlenmeye ulaştı. Tuğçe Kandemir’le de düet yapan Bilal Sonses’in bu şarkısı da 140 milyon izlenmeye ulaştı.

"İçimdeki Sen" şarkısını yazan Bilal Sonses, kız arkadaşı tarafından aldatıldığını, ”Bunu öğrenince aldım karşıma konuştum. 'Doğru mu?' dedim. Hiç inkar etmedi. Ama 'Aldatmadım' deseydi inanacaktım. Sonra ortaya bu şarkı çıktı" ifadeleriyle aktarmıştı.

“Şimdiki Aklım” adındaki yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkan Bilal Sonses’in, YouTube kanalında 2 milyona yakın abonesi bulunuyor. Milyonlarca kere izlenmenin, tüm dijital müzik platformlarında 1 numara olmanın büyük başarı olduğunu vurgulayan Bilal Sonses, müzik listelerinde hemen hemen 15 aydır ilk 10’da olmayı, ulusal radyolarda neredeyse 25 şarkımın çalmasını daha çok önemsediğini söyledi.

Bilal Sonses kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Bilal Sonses’in şarkıları

Bilal Sonses, bunun istikrarlı bir başarı anlamına geldiğini kaydederek, bu şekilde başarının daha kıymetli olduğunu aktardı. ‘Şimdiki Aklım’ın söz, müzik ve düzenlemesinin kendisine ait olduğunu vurgulayan Bilal Sonses, kendisini yansıtan şarkılardan biri oldunu bildirdi.

Sevenlerinin diğer şarkılarına gösterdiği ilgiyi buna da gösterdiğini belirten Bilal Sonses, o güçlü bağı daha çok pekiştirdiği bir şarkı oldunu anlattı.

Şarkıyı dünyadaki kötülüklere isyan eden bir ruh haliyle yazdığını ifade eden Bilal Sonses, bu durumu notalara ve kelimelere dökmeye çalıştığına işaret ederek, “Şimdiki Aklım”ın klibi için doğduğu mahalle Mevlanakapı’da çocukluk arkadaşlarıyla beraber kamera karşısına geçme fikrinin yönetmen Murad Küçük’e ait olduğunu söyledi.

2013’ten beri YouTube’a şarkı yüklediğini anımsatan Bilal Sonses, ilk şarkı yüklediğinde 20-30 abonesi, 200-300 görüntülenmesi olduğunu, o günden beri tüm müzik yolculuğunu YouTube’da ve diğer sosyal medya platformlarında izleyicileriyle paylaştığını bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Kandemir Yıldız Tilbe
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