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Bildik markalardan hiçbir farkı yok! Temu'dan alabileceğiniz bütçe dostu termoslar
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Bildik markalardan hiçbir farkı yok! Temu'dan alabileceğiniz bütçe dostu termoslar

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
03.12.2024 17:01
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Sıcak bir kahveyle güne enerjik başlamak ya da serin bir içecekle ferahlamak artık çok daha kolay! Kaliteli bir termos edinerek içeceklerinizin sıcaklığını korurken dışarıdan içecek satın alma derdini de ortadan kaldıracağı için bütçenize de katkıda bulunur. TEMU’da, her ihtiyaca uygun şık ve kullanışlı termos modelleri sizi bekliyor. Seyahatten spora, günlük hayattan açık hava aktivitelerine kadar her anınıza eşlik edecek harika ürünlere göz atmaya ne dersiniz?

Hayatın koşturmacası içinde sıcak bir kahve ya da buz gibi bir suyla anın tadını çıkarmak istemez misiniz? Termoslar; seyahatlerde, iş yerinde ya da açık hava aktivitelerinde içeceklerinizi ideal sıcaklıkta tuttuğu için vazgeçilmez hale de geliyor. Ancak piyasada pek çok seçenek varken doğru termosu bulmak bazen zor olabiliyor. İşte bu noktada TEMU, kaliteli ve uygun fiyatlı termos modelleriyle öne çıkıyor. Sizin için TEMU’dan alınabilecek en iyi termosları bir araya getirdik; gelin, bu kullanışlı ve şık modelleri birlikte keşfedelim!

1. Vakumlu Termos

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Çift duvarlı paslanmaz çelikten üretilen 510 ml/17.2 oz kapasiteli vakumlu termos, sıcak veya soğuk içeceklerinizi saatlerce ideal sıcaklıkta tutarak her yudumda keyifli bir deneyim sunuyor. 304 paslanmaz çelik malzemesiyle hem dayanıklı hem de sağlıklı bir kullanım sağlayan ürün, kırılmaz yapısıyla uzun ömürlü. Kahve, çay ve diğer içecekler için mükemmel bir seçenek olan termos, modern tasarımı ve tekrar kullanılabilir özelliğiyle çevre dostu bir tercih.

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2. Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Su Şişesi

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40oz kapasiteli paslanmaz çelik yalıtımlı su şişesi, modern tasarımı ve üstün işlevselliğiyle dikkat çekiyor. FlowState teknolojisiyle donatılmış çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi saatlerce soğuk, buzlu veya sıcak tutuyor. Taşınabilir yapısı, araba bardak tutucularına uyum sağlayan dar taban tasarımı ve ergonomik sapıyla hem pratik hem de şık bir kullanım sunuyor. Gelişmiş döner kapağı, sıçramalara karşı dirençli pipet açıklığı, içecek açıklığı ve tam sızdırmazlık sağlayan üst kapak ile her ihtiyaca cevap verir. Ofis, spor salonu veya açık hava etkinliklerinde yanınızdan ayırmayacağını termos, hem konfor hem de dayanıklılık arayanlar için mükemmel bir seçim.

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3. Paslanmaz Çelik Vakumlu Termos

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500 ml/16.9 oz kapasitesiyle içeceklerinizi ideal sıcaklıkta koruyan termos, dayanıklı paslanmaz çelik malzemesiyle uzun ömürlü ve sağlıklı bir kullanım sağlıyor. Hafif ve taşınabilir tasarımı sayesinde çantanızda kolayca taşıyabilir, şarj edilme gereksinimi olmadan pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. U

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4. Sıcaklık Göstergeli Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Bardak

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Sıcaklık göstergeli paslanmaz çelik yalıtımlı bardak, 17oz kapasitesiyle hem şık hem de işlevsel bir kullanım sunuyor. Akıllı sıcaklık göstergesi sayesinde içeceğinizin ideal sıcaklığını anında öğrenebilir, sızdırmaz tasarımıyla güvenle taşıyabilirsiniz. Soğuk ve sıcak içecekleri uzun süre yalıtım özelliğiyle koruyan termos, araba kullanırken, seyahat ederken, spor yaparken veya iş ortamında pratik bir ürün.

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5. Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Su Şişesi

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Paslanmaz çelik yalıtımlı su şişesi, 450 ml kapasitesi ve vakumlu izolasyon teknolojisiyle içeceklerinizi sıcak ya da soğuk tutuyor. Çift kapaklı tasarımı, taşıma kolaylığı sağlayan portatif sapı ve iç kısmında bulunan filtre tıpası ile kullanım deneyimini üst seviyeye çıkarıyor. 316 paslanmaz çelik malzemesiyle dayanıklılık ve sağlık açısından güvenilir bir seçenek sunan termos; kamp, yürüyüş, fitness ve diğer açık hava aktivitelerinde mükemmel bir yol arkadaşı. Şık ve kompakt tasarımıyla çantanızda kolayca taşıyabilir, her an yanınızda bulundurabilirsiniz.

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6. 304 Paslanmaz Çelik Termos

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İzole termal yapısı ile içeceklerinizi saatlerce sıcak ya da soğuk tutan ürün, sızdırmaz kapağı sayesinde güvenli bir taşıma imkanı sağlıyor. Hafif ve taşınabilir tasarımıyla çantanızda kolayca yer bulan ürün, her an elinizin altında olacak!

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7. Çok Amaçlı İzolasyonlu Su Şişesi

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304 paslanmaz çelikten üretilen ürün, vakum kapaklı tasarımı sayesinde kahve, yulaf, çorba ve diğer içecek ya da yiyeceklerinizi saatlerce sıcak veya soğuk tutuyor. Sızdırmaz özelliği, seyahat, kamp ve açık hava aktivitelerinde güvenli bir şekilde taşınabiliyor. Dayanıklı ve şık yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sunan termos, hafif ve taşınabilir tasarımıyla çantanızda yer kaplamıyor.

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8. Paslanmaz Çelik Vakumlu Su Şişesi

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890 ml/30 oz kapasiteye sahip çift katmanlı paslanmaz çelik vakumlu su şişesi, içeceklerinizi saatlerce sıcak veya soğuk tutarak günlük kullanımda ve açık hava etkinliklerinde mükemmel bir yardımcı. 304 paslanmaz çelikten üretilen ürün, dayanıklılığı ve güvenli kullanımıyla öne çıkıyor. Hafif ve taşınabilir tasarımı, evde, seyahatte, kampta veya açık hava aktivitelerinde rahatlıkla yanınızda taşımanıza olanak tanıyor. Sızdırmaz ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir kullanıma sahip.

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9. Çelik Termos Kupa

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35oz kapasiteye sahip çelik termos, dayanıklı ve fonksiyonel bir ürün. 316 paslanmaz çelik yapısı, uzun ömürlü kullanım ve üstün yalıtım sağlıyor. Büyük kapasiteli tasarımı sayesinde su ve diğer içeceklerinizi gün boyunca taze tutuyor. Kilitlenebilir kapak özelliği, içeceğin dökülmesini önlüyor.

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10. Sıcaklık göstergeli vakumlu termos

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Sıcaklık göstergeli vakumlu termos, hem yaz hem de kış aylarında içeceklerinizi ideal sıcaklıkta tutmak için tasarlanmış bir ürün 304 paslanmaz çelik iç kaplaması, sağlık ve dayanıklılığı bir araya getirirken, çay filtresi özelliğiyle bitki çayları ve diğer sıcak içecekler için pratik bir kullanım sunuyor. Ürünün akıllı sıcaklık göstergesi sayesinde içeceğinizin sıcaklık durumunu kolayca takip edebilirsiniz.

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Bu içerik 4 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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