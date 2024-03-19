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Bileğindeki hastane künyesi herkesi üzmüştü! Sezen Aksu, Türkan Şoray hastalığına yakalandı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.03.2024 13:32
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Dillere pelesenk olan şarkıları, sempatik tavırları ve samimi halleri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sezen Aksu son olarak Meslektaşı Emel Müfütoğlu'nun paylaştığı bir kare ile gündem oldu. Sezen Aksu'nun bileğindeki hastane künyesi sevenleri üzerken magazin yazarı Onur Akay, Minik Serçe'nin hastalığını açıkladı.

Bileğindeki hastane künyesi herkesi üzmüştü! Sezen Aksu, Türkan Şoray hastalığına yakalandı

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, yaşamını bir süredir magazin basınından uzak sürdüren Sezen Aksu'yu paylaştı.

Minik Serçe lakabı ile anılan Sezen Aksu ile bir araya gelen ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun paylaştığı o kare sosyal medyada büyük ses getirdi. Minik Serçe'nin bileğindeki hastane künyesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Magazin yazarı Onur Akay, Sezen Aksu’nun 1 milyonda yaklaşık 10-15 kişide görülen Cushing sendromuna yakalandığını duyurdu. Akay, “Sezen Aksu, 1 milyonda yaklaşık 10-15 kişide görülen hatta Türkan Şoray’da da olan Cushing Sendromu rahatsızlığına yakalandı. " dedi.

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HASTANENİN KANTİNİNDE ÇEKİLMİŞ

Aksu, "Hormonal bir bozukluk olan bu rahatsızlık nedeniyle hastanedeydi. Müftüoğlu'nun paylaştığı o fotoğraf hastanenin kantininde çekilmiş. Aksu, aynı zamanda Check-up yaptırdı ve tüm sonuçları çok iyi çıktı ama Cushing Sendromu önemli bir rahatsızlık ve hayatını kaybedenler oluyor. Büyük sanatçımıza bu rahatsızlığından dolayı acil şifalar ve sağlıklı uzun ömürler dilerim.” ifadelerini kullandı.

SEZEN AKSU'NUN HASTALIĞI CUSHING SENDROMU NEDİR?

Cushing sendromu, vücutta kortizol hormonunun aşırı miktarda üretilmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, genellikle vücudun adrenal bezlerinde ya da hipofiz bezindeki (beyindeki) anormal bir büyüme veya tümör nedeniyle meydana gelir.

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