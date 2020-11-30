Bileğini burkan Joe Biden’a Donald Trump’tan zeytin dalı

ABD seçimlerinin galibi Joe Biden, Şükran Günü tatilinde küçük bir kaza geçirerek ayak bileğini burktu. AP’nin haberine göre, 78 yaşındaki seçilmiş başkan, eşi Jill Biden ile 2018 yılında sahiplendikleri Major adlı köpeğiyle oyun oynarken yaşadığı talihsizlik sonrası Newark şehrinde bir ortopedi kliğiniğine giderek tedavi oldu.

Doktorunun yaptığı açıklamaya göre bulgular belirgin bir kırık olmadığını ancak küçük kırıkların görüldüğünü ortaya koyarken, bu nedenle Biden’ın bir süre ortopedik yürüyüş botu giyeceği bildirildi.

Biden’ın ortopedi kliniğinden çıkarken görüldüğü görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Donald Trump’ın “Geçmiş olsun” diyerek rakibine zeytin dalı uzatması dikkak çekti.

Zira Trump, seçimlerin yapıldığı 3 Kasım’dan bu yana seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklıyor. Trump, son olarak geçtiğimiz günlerde Seçiciler Kurulu'nun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak yine de Beyaz Saray'ı bırakacağını söylemişti.

Trump, dün yaptığı açıklamada da "Joe Biden 80 milyon oy almadı, buna inanmıyorum. Bu konudaki fikrimi değiştiremezsiniz, 6 ay da geçse görüşüm değişmeyecek, seçimlerde ciddi oranda hile yapıldı" görüşünü dile getirdi.

Öte yandan Biden çiftinin Major adlı köpeklerinin yanı sıra Champ adında bir köpeği daha bulunuyor.

Çift, Beyaz Saray’a taşınırken köpeklerinin yanı sıra bir de kedi almayı planlıyor.

