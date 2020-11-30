HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bileğini burkan Joe Biden’a Donald Trump’tan zeytin dalı

Bileğini burkan Joe Biden’a Donald Trump’tan zeytin dalı

30.11.2020 14:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bileğini burkan Joe Biden’a Donald Trump’tan zeytin dalı

ABD’de halihazırda başkanlık görevini sürdüren ancak seçim yenilgisini kabul etmeyen Donald Trump, köpeğiyle oyun oynarken ayak bileğini burkan yeni seçilmiş başkan Joe Biden’a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

ABD seçimlerinin galibi Joe Biden, Şükran Günü tatilinde küçük bir kaza geçirerek ayak bileğini burktu. AP’nin haberine göre, 78 yaşındaki seçilmiş başkan, eşi Jill Biden ile 2018 yılında sahiplendikleri Major adlı köpeğiyle oyun oynarken yaşadığı talihsizlik sonrası Newark şehrinde bir ortopedi kliğiniğine giderek tedavi oldu.

Doktorunun yaptığı açıklamaya göre bulgular belirgin bir kırık olmadığını ancak küçük kırıkların görüldüğünü ortaya koyarken, bu nedenle Biden’ın bir süre ortopedik yürüyüş botu giyeceği bildirildi.

Biden’ın ortopedi kliniğinden çıkarken görüldüğü görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Donald Trump’ın “Geçmiş olsun” diyerek rakibine zeytin dalı uzatması dikkak çekti.

Zira Trump, seçimlerin yapıldığı 3 Kasım’dan bu yana seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklıyor. Trump, son olarak geçtiğimiz günlerde Seçiciler Kurulu'nun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak yine de Beyaz Saray'ı bırakacağını söylemişti.

Trump, dün yaptığı açıklamada da "Joe Biden 80 milyon oy almadı, buna inanmıyorum. Bu konudaki fikrimi değiştiremezsiniz, 6 ay da geçse görüşüm değişmeyecek, seçimlerde ciddi oranda hile yapıldı" görüşünü dile getirdi.

Öte yandan Biden çiftinin Major adlı köpeklerinin yanı sıra Champ adında bir köpeği daha bulunuyor.

Çift, Beyaz Saray’a taşınırken köpeklerinin yanı sıra bir de kedi almayı planlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Pfizer'ın korona aşısı için tarih belli oldu!Pfizer'ın korona aşısı için tarih belli oldu!
30 Kasım İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler30 Kasım İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

En Çok Okunan Haberler

Cesur sahnelerin kadını en beğendiği seks sahnesini açıkladı

Cesur sahnelerin kadını en beğendiği seks sahnesini açıkladı

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

İngiltere'de 7 Aralık'ta BioNTech Covid-19 aşısını yapmaya başlayabilir

Pfizer'ın korona aşısı için tarih belli oldu!

Çin’de rögar kuyusunda 3 gün mahsur kalan temizlik işçisi böyle kurtarıldı

Rögar kuyusunda 3 gün mahsur kalan işçi böyle kurtarıldı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, hükümetin istifa etmesini istedi

Sarkisyan hükümetin istifa etmesini istedi!

İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastında iki ayrı senaryo

İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastında iki ayrı senaryo

Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı!

Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı!

Biden açıkladı: Tamamı kadınlardan oluşuyor!

Biden açıkladı: Tamamı kadınlardan oluşuyor!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.