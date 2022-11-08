Bilgisayarınızın hem hızlı çalışmasını hem çok veri depolayabilmesini istiyorsanız SSD depolama birimleri tam size göre. Sata 3 bağlantılı SSD diskler, 450 MB/s veri aktarım hızı sağlarken; NVMe bağlantı tipine sahip kartlar, 7000 MB/s hızlara ulaşabiliyor. "Çok daha hızlı ve kararlı çalışan geniş kapasiteli bir diske ihtiyacım var." diyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, bilgisayarının depolama birimi yetmeyenlere en hızlı ve yüksek kapasiteli SSD önerileri...

1. Uzun süre batarya ömrü sunan: Kioxia Exceria 500GB NVMe Gen3 M.2 SATA SSD

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Kioxia Exceria 500GB NVMe Gen3 M.2 SATA SSD tercih edilebilecek başarılı SSD modelleri arasında yer alıyor. Toshiba teknolojisi ile üretim yapan Kioxia, kalitesiyle dikkat çekiyor. Özellikle cihaz, notebook bilgisayarlarda gelişmiş pil yönetimi sayesinde daha uzun süre batarya ömrü sunuyor. İnce laptoplar ve tablet PC'lerde sıklıkla tercih edilen ürünlerden biri. Buna ek olarak SSD, masaüstü bilgisayarın anakartlarına da bağlanabilir.

2. Yüksek hızlı veri aktarım imkânı: Samsung 970 Evo Plus NVMe 500GB 3500MB/s-3300MB/s M.2 SSD

Samsung 970 Evo Plus NVMe 500GB 3500MB/s-3300MB/s M.2 SSD, veri aktarım hızı sayesinde kullananları tatmin eden bir performansa sahip. Aynı zamanda ürün, SSD disklere nazaran ortalama sayılabilecek 500 GB kapasitesiyle içinde birçok veriyi saklama imkânı sunar. Hızlı okuma ve yazma kapasitesi özelliğiyle bilgisayarınızın performansını arttırarak daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.

3. Uzun ömürlü kullanım: Kingston 500 GB NV1 M.2 2280 NVMe SNVS/500 Dahili SSD

Bilgisayarınızı yeni bir SSD ile daha hızlı hâle getirmeyi düşünüyorsanız Kingston 500 GB NV1 M.2 2280 NVMe SNVS/500, Dahili SSD; tercih edebileceğiniz ürünlerden biri. 2100 MB okuma, 1700 MB yazma hızına sahip ürün; düşük güçte ve düşük hızda çalışarak daha az ısınır. Bu sayede her zaman aynı performans ve randımanı sağlayarak uzun ömürlü bir kullanım süresi vadeder.

4. Kalitesiyle adından söz ettiren: Izoly 256GB Gaming Sata3 S280 550-520MB/s SSD

Geniş kapasiteli Sata 3 bağlantılı SSD arayanlar için uygun modellerden biri, Izoly 256GB Gaming Sata3 S280 550-520MB/s SSD olabilir. M.2 NVMe bağlantılı cihazlara göre daha uygun fiyat avantajı sunan bu disk, 250 - 500 MB/s okuma ve yazma hızıyla dikkat çekiyor. Bağlantı tipi olarak Sata 3 birimini kullanan ürün, 2,5 inç formatında üretilmiş.

5. Kaliteli bir disk arayanlara: WD Green SSD 1TB 2.5 545MB/s 465MB/s SSD

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WD Green SSD 1TB 2.5 545MB/s 465MB/s SSD, geniş kapasitesi sayesinde içinde pek çok veri ve oyun saklayabileceğiniz ideal ürünlerden biri. Yeni nesil teknoloji kullanan ürün, bu sayede 545 MB/s okuma ve 465 MB/s yazma hızı sunuyor. Sürekli veri aktarımı yapanlar için ideal bir seçenek olabilecek cihaz, günlük kullanıma da uygun.

6. Oyunculara özel: M.2 NVMe disk seçeneği: ASUS Rog Strix Sq7 M.2 2280 NVMe Gen 4x4 SSD 1TB

ASUS tarafından geliştirilen Rog Strix Sq7 M.2 2280 NVMe Gen 4x4 SSD 1TB, adından da anlaşılacağı üzere Repuclic of Gamers oyuncular için özel olarak üretilmiş SSD modellerinden biri. Rakipsiz bir performans sunan ürün, 7000 MB/s okuma ve 6000 MB/s yazma hızı sunuyor. Buna ek olarak kararlı aktarımları ve uzun ömürlü kullanımı ile en iyi seçenekler arasında bulunuyor.

7. 1 TB yetmeyenlere: Crucial P2 2TB SSD M.2 NVMe Pcie

1 TB hafızayı yeterli bulmayanların tercih edebileceği ürünlerden biri Crucial P2 2TB SSD M.2 NVMe Pcıe. Bağlantı türünün verdiği esneklik sayesinde 2400 MB/s okuma ve 1900 MB/s yazma hızı sunabilen ürün, 2 TB hafızasıyla size geniş bir kullanım alanı sağlar. İnce yapısıyla laptoplarda sıklıkla tercih edilebilir. Cihaz, Non Volatile Memory Express bağlantı yolunu kullanır.

8. Özel soğutma bloğu ile üstün performans: Corsair 4TB Mp600 Pro Xt Serisi NVMe M.2 SSD

Üzerinde yer alan yerleşik alüminyum ısı dağıtıcı blok sayesinde çok daha verimli ve etkili çalışabilen Corsair 4TB Mp600 Pro Xt Serisi NVMe M.2 SSD, yüksek veri aktarım hızına sahip. NVMe bağlantı tipi sayesinde kablolara ihtiyaç duymadan direkt olarak anakart ile bağlantı kurabilir. 4 TB depolama alanı sunan bu kart 7100 MB/s okuma, 6800 MB/s yazma hızına ulaşabilir.

9. En büyük SSD seçeneklerinden biri: Samsung 870 QVO 8TB SATA 2.5" Dahili Katı Hal Sürücüsü SSD

Geniş bir kullanım alanına sahip SSD istiyorsanız 8 TB kapasitesiyle Samsung 870 QVO 8TB SATA 2.5" Dahili Katı Hal Sürücüsü SSD, tam size göre. Fotoğraf, video ve 3D modelleme gibi işlerle uğraşanlar için ürün, uygun bir seçenek. Sata 3 bağlantı yolunu kullanan kart, HDD disk yuvasına rahatça yerleştirilebiliyor. Ürünün maksimum 560 MB/s okuma, 530 MB/s yazma hızına ulaşabildiğini söylemeden geçmeyelim.

10. Zorlu görevlerin üstesinden gelmek için: Seagate Firecuda Gaming SSD

Seagate Firecuda Gaming SSD; profesyonel seviyede oyun oynayanlar ve daha hızlı içerik oluşturmak isteyenler için ideal bir seçenek. Klasik Sata SSD'lere göre 12 kat daha hızlı performans sağlayan ürün, 7300 MB/s'ye varan veri işleme hızına sahip. İstikrarlı performansıyla beğenilen cihaz, beş yıllık sınırlı garanti ve üç yıllık veri kurtarma servisine sahip.