Bilgisayarınızın hızını ikiye katlayacak 2022 yılının en iyi SSD modelleri

SSD, mekanik disklere oranla çok daha yüksek okuma ve yazma hızları sunarak bilgisayar performansını uçuşa geçiriyor. Ayrıca oyunlardaki bekleme sürelerini de önemli ölçüde düşürüyor. SSD seçimi yapılacağı zaman modelin markasına, depolama kapasitesine, okuma ve yazma hızına, enerji tüketimine, yazılım desteğine ve malzeme kalitesine dikkat etmek gerekiyor. Hazırsanız depolama kapasiteleriyle geniş alan vadeden ve üstün hızıyla muhteşem performans gösteren bu yılın en iyi SSD çeşitlerini keşfedelim!

1. Kontrol sizde olsun: WD Blue SN570 500 GB M.2 PCIe NVMe SSD

En iyi SSD önerisi isteyenlerin karşısına sıklıkla çıkan WD Blue SN570 500 GB M.2 PCIe NVMe SSD, birbirinden etkileyici özellikleriyle bilgisayar kullanımına işlevsellik kazandırıyor. 3.500 MB/s okuma hızıyla muhteşem performans sergileyen model, SATA SSD modellerine oranla beş kat daha fazla hıza sahip olmasıyla takdir kazanıyor. Modelin en sevilen özelliği Western Digital SSD Dashboard yazılımı sayesinde sıcaklık değeri, sürücü hasarı, depolama kapasitesinin kolaylıkla görülebilmesi. Böylece SSD üzerinde tam denetim sağlanıyor. Ürünün sevilen bir özelliği de düşük enerji tüketimiyle bilgisayarların yükünü önemli ölçüde azaltması.

2. Anakartınız için mükemmel uyum: Corsair MP600 PRO Hydro X Series 2 TB M.2 NVMe PCIe x4 Gen4 SSD

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En iyi SSD markası 2022 sıralaması yapıldığında listenin başında yer alan Corsair, önceliği performans ve kalite olanlar için birçok güçlü SSD modeli üretiyor. Kompakt boyutuyla gündeme gelen Corsair MP600 PRO Hydro X Series 2 TB M.2 NVMe PCIe x4 Gen4 SSD, çok az alan kapladığı için anakartlarda kolaylıkla yer buluyor. Modelin en çok sevilen özelliği bakır soğutma yapısına sahip olması. Böylece yüksek güç gerektiren veri okumalarında ısınma durumu en az düzeye indirilerek performans kaybı yaşanmıyor. Aynı şekilde ısınma sorunu yaşatmadığı için anakartın gereksiz yere ısınmasına da engel oluyor. 7.000 MB/s sıralı okuma hızı ve Gen4 bellek performansına sahip olması da cabası!

3. Bilgisayarını ışık hızında kullanmak isteyenlere: ASUS ROG Strix SQ7 M.2 2280 NVMe Gen 4x4 SSD 1TB Dâhilî SSD

En iyi SSD 2022 modeli olan ASUS ROG Strix SQ7 M.2 2280 NVMe Gen 4x4 SSD 1TB Dâhilî SSD, Asus marka SSD satın almak isteyenlere sıklıkla öneriliyor. 1 TB geniş depolama alanıyla kullanıcılarını mutlu eden model, kompakt boyutuyla masaüstü bilgisayar, laptop ve PlayStation5 oyun konsollarına kolaylıkla monte ediliyor. ROG SSD Dashboard programıyla SSD'nin sıcaklık değeri ve çalışma performansı tek tıkla takip ediliyor. Modelin öne çıkan en önemli özelliği NTI Backup Now EZ yazılımıyla virüs saldırıları ve donanım arızalarına karşı üstün koruma göstermesi.

4. Dayanıklı ve uzun ömürlü bir model: XPG ADATA & XPG GAMMIX S70 Blade 512 GB PCIe Gen4x4 M.2 2280 SSD

SSD satın alırken önceliği güçlü malzeme kalitesine sahip modellerden yana olanların göz atması gereken XPG ADATA & XPG GAMMIX S70 Blade 512 GB PCIe Gen4x4 M.2 2280 SSD, kaliteli donanımı sayesinde uzun yıllar kullanım vadediyor. PlayStation5 uyumluluğuyla da oyuncuların dikkatini cezbeden model, oyun konsolunun depolama kapasitesini 512 GB arttırmasının yanı sıra 7.400 MB/s okuma ve 6.400 MB/sn yazma hızıyla oyunların akıcı şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Yüksek sıcaklığa dayanıklı, alüminyum soğutma bloklu, özel tasarımı sayesinde ısınma sorunlarına izin vermiyor.

5. Bütçesi kısıtlı olanlar için: LEXAR 2.5 inç 240 GB NQ100 550MB/s 445 MB/s SSD

Bütçesi kısıtlı olan ve uygun fiyata en kaliteli SSD modelini almak isteyenlere tavsiye edilen LEXAR 2.5 inç 240 GB NQ100 550MB/s 445 MB/s SSD, en ucuz SSD modeli olarak biliniyor. 240 GB depolama alanıyla bilgisayarın işletim sisteminin SSD üzerine kurulmasına imkân tanıyor. Aynı şekilde internet tarayıcısı, film, çeşitli program ve uygulamaların da yüklenmesi için yeterli alan sağlayan model, 560MB/s okuma hızıyla gözle görülür bir performans artışı sağlıyor. 2.5 inç boyutunda olduğu için masaüstü bilgisayarların yanı sıra laptoplar için de uyumluluk gösteriyor. Modelin en önemli özelliği hareket eden parçalar bulundurmadığı için şoka ve titreşime karşı dayanıklı olması.

6. Oyun deneyiminizi yeni bir evrene taşıyın: KIOXIA PCIe M2 1TB EXCERIA PRO NVMe 3D 7300/s 6400 MB/s SSD

Oyun için en iyi SSD önerisi isteyenlerin karşısına çıkan KIOXIA PCIe M2 1TB EXCERIA PRO NVMe 3D 7300/s 6400 MB/s SSD, bir dolu başarılı özelliğiyle adından söz ettiriyor. Şık tasarımıyla beğeni kazanan model, ince ve kablo gerektirmeyen yapısı sayesinde anakarta zahmetsiz şekilde monte ediliyor. m2 SSD olduğu için masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara uyum sağlıyor. 1 TB geniş depolama kapasitesiyle yüksek boyut isteyenlere oyunlar için yeterli alan sunan model, 7.300 MB/s ardışık okuma hızı ve 6.400 MB/s ardışık yazma hızıyla oyunlardaki yükleme ekranlarını jet hızıyla geçiyor. Oyun performansının yanı sıra veri aktarım gücüyle de başarılı kullanım vadediyor.

7. Çarpma ve darbelere karşı dayanıklı: WD WDS480G2G0C Green SN350 480 GB NVMe SSD

En dayanıklı SSD modelleri arasında bulunan WD WDS480G2G0C Green SN350 480 GB NVMe SSD, hareketli parça bulundurmadığı için çarpma ve düşme gibi anlarda dayanıklılık gösteriyor. Bilgisayarını hızlandırmak için kaliteli bir SSD arayanlara sıklıkla önerilen model, gündelik kullanım için avantajlar sunuyor. Bilgisayarın açılış hızını doğrudan etkileyerek uygulama geçişlerini pratikleştiriyor. Böylece uzun bekleme süreleri yaşatmıyor. 480 GB depolama alanıyla en çok sevilen fotoğraf, film, oyun, PDF kitap ve dokümanların rahatlıkla bilgisayara yedeklenmesini sağlıyor. Ufak boyutu sayesinde kolaylıkla çıkartılıp başka bilgisayara takılarak yüklü verilere erişim sağlıyor.

8. Kaliteden vazgeçemeyenler için: MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 1 TB SSD

En iyi SSD markaları arasında özel bir yere sahip olan MSI, yüksek kaliteli donanıma sahip MSI SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 1 TB SSD modeliyle bilgisayarlara kusursuz güç sağlıyor. D NAND Flash teknolojisiyle üretildiği için hem kompakt görünüm hem yüksek dayanıklılık sergiliyor. Böylece uzun yıllar kalitesini koruyor. Modelin en önemli özelliği entegre veri güvenliği yaparak yedeklenen verilerin maksimum güvenlikte kalmasını sağlaması. 3600 MB/s okuma hızıyla bilgisayarın açılış hızından oyun yükleme ekranlarına kadar kaliteli deneyim vadediyor.

9. Devasa depolama kapasitesiyle: Seagate FireCuda 530 4 TB Dâhilî SSD

Doyasıya oyun keyfi yaşamak isteyenlerin kaçırmaması gereken Seagate FireCuda 530 4 TB Dâhilî SSD, 4 TB devasa depolama alanıyla yüksek boyutlu oyunların yer problemi yaşanmadan depolanmasını sağlıyor. 7300 MB/s okuma hızı ve PCIe Gen4 teknolojisiyle akıcı oyun deneyimi yaşatıyor. Modelin en sevilen özelliği PlayStation5 ile uyumlu olması. Bakır, çinko ve kalay karışımı dayanıklı, birinci sınıf alüminyum blok kaplamasıyla dayanıklılık göstermesinin yanı sıra ısınma sorunlarını da ortadan kaldırıyor. Böylece bilgisayar ve oyun konsollarını yormuyor ve onlara performans kaybı yaşatmıyor.

10. Fiyat performans ürünlerinden vazgeçmeyenlere: Hikvision E1000 PCIe Gen3 NVMe SSD 512 GB

Uygun fiyat ile yüksek kaliteyi buluşturan Hikvision E1000 PCIe Gen3 NVMe SSD 512 GB, "Fiyat performans ürünü en iyi SSD hangisi?" sorusuna yanıt olarak öne çıkıyor. Mekanik yapı içermediği için daha güvenli yapı sergileyen model, darbe ve çarpmalara karşı tam direnç gösteriyor. Küçük boyutuyla anakartlara kolayca adapte oluyor. Masaüstü bilgisayarların yanı sıra laptoplara da kolaylıkla takılabilen model, 512 GB depolama kapasitesiyle kullanıcılarını daima program silme derdinden kurtarıyor. Modelin dikkat çeken önemli bir özelliği de hata düzeltme algoritmasıyla doğru veri aktarımı gerçekleştirmesi.

11. Düşük güç tüketimiyle: Intenso 2,5 inç SATA3 512 GB SSD

2022 yılının en çok tercih edilen SATA SSD modeli olan Intenso 2,5 inç SATA3 512 GB SSD, birbirinden akıllı özellikleri ve uygun fiyatıyla cazip bir seçenek oluşturuyor. 2.5 inç boyutuyla hem laptop hem masaüstü bilgisayarlar için uyumluluk gösteriyor. Son derece sessiz çalışarak kullanıcılarının takdirini kazanan model, yoğun veri aktarımlarında bile gürültü yaratmıyor. Bünyesinde hareketli parçalar barındırmadığı için darbelerden etkilenmeyerek uzun yıllar dayanıklılık vadediyor. Modelin önemli bir özelliği de enerji verimliliği sayesinde ısı oluşturmadan çalışması. Böylece performansını koruyor ve anakarta ısı yaymıyor.

12. Üst düzey performans: Samsung NVMe 980 PRO 500 GB SSD

En yüksek hıza sahip SSD modelleri arasında dikkat çeken Samsung NVMe 980 PRO 500 GB SSD, ufacık boyutuyla bir dolu özellik vadediyor. 500 GB depolama kapasitesiyle bilgisayar işletim sisteminden programlara, oyunlardan PDF dokümanlara kadar birçok dosyanın yüklenmesi için geniş alan sağlıyor. 7.000 MB/s okuma hızıyla ışık hızında bilgisayar kullanımı vadeden model, program ve oyunlardaki uzun açılış sürelerini rafa kaldırıyor. Akıllı tasarımı ve ufak boyutuyla masaüstü bilgisayarların yanı sıra laptoplara da monte edilebiliyor. Ürünün en çok sevilen yanı, yüksek performansta çalışırken bile ısı oluşturmadan performansını korumasını.

13. Minik ve hafif: Crucial CT4000X6SSD9 X6 4 TB Taşınabilir SSD

"En iyi taşınabilir SSD hangisi?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan Crucial CT4000X6SSD9 X6 4 TB Taşınabilir SSD, küçük tasarımı ve hafifliği sayesinde kolayca taşınabiliyor. Böylece evde ve ofiste aynı verileri kullanması gerekenlere önemli bir pratiklik vadediyor. 4 TB dev hafızasıyla arzu edilen her oyunun ve programın yüklenmesi için çok geniş alan sunan model, birçok sabit sürücüden beş kat daha hızlı kullanım sağlıyor. Böylece yavaş bilgisayarlarda bile programların tam performans göstererek yüksek hızda açılıp çalışmasına yardımcı oluyor.

14. Oyunlarda fark yaratın: WD Black SN770 1TB NVMe Dâhilî Gaming-SSD

Oyun için en iyi SSD modeli olan WD Black SN770 1TB NVMe Dâhilî Gaming-SSD, yüksek kaliteli özellikleriyle oyun deneyimini arşa çıkarıyor. 11 TB depolama alanıyla oyuncuları memnun eden ve yüksek boyutlu oyunların depolanmasını kolaylaştıran model, 5.150 MB/s'ye kadar okuma hızı sergileyerek oyunlara canlılık kazandırıyor. PCIe Gen4 arayüzü teknolojisinden faydalandığı için gecikme ve performans düşüşlerini en az seviyeye indiriyor. Böylece kesintisiz oyun deneyimi vadediyor. Modelin en çok beğenilen özelliği ise WD BLACK Dashboard yazılımı üzerinden oyunlara göre kolaylıkla optimize edilebilmesi.

15. Bilgisayarınızın iş yükünü azaltın: Kingston 500 GB NV1 M.2 2280 NVMe SNVS/500 Dâhilî SSD

Bilgisayarının eskidiğini düşünen ve çalışma performansını beğenmeyenlerin mutlaka bir şans vermesi gereken Kingston 500 GB NV1 M.2 2280 NVMe SNVS/500 Dâhilî SSD, üst seviye donanımıyla her bilgisayarın çalışma performansını önemli ölçüde yükseltiyor. Minik boyutu sayesinde masaüstü bilgisayarların dışında laptoplarla da uyumlu çalışabiliyor. Monte edilmesi de son derece pratik olduğu için ihtiyaç duyulduğunda kolayca çıkartılıp farklı bilgisayara takılabiliyor. Dayanıklılığıyla kullanıcılarından tam not alan model uzun yıllar kullanabileceği, güçlü bir SSD arayanları memnun ediyor. Düşük güçte çalıştığı için enerji verimliliği sağlaması da cabası!

16. Sessiz ve güvenli: SanDisk SDSSDA-2T00-G26 2 TB SSD Plus

Birbirinden kaliteli depolama birimleriyle tanınan SanDisk, yüksek depolama kapasiteli ve üstün hızlı SSD satın almak isteyenlere SanDisk SDSSDA-2T00-G26 2 TB SSD Plus modelini sunuyor. Güçlü tasarımıyla adından söz ettiren model, IP55 derecesiyle suya ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor. Hareketli parçaya sahip olmadığı için çarpmalardan etkilenmiyor ve aşınmalara karşı direnç sergiliyor. 2 TB büyük depolama kapasitesiyle en yüksek boyutlu oyunların ve filmlerin yer problemi dert edilmeden indirilmesine yardımcı oluyor. Modelin en sevilen özelliği yoğun çalışma altında bile serinliğini koruması ve gürültü yaratmadan çalışması.

17. Hızlı ve güvenli: Corsair Force MP400 Series Gen3 PCIe x4 NVMe M.2 SSD

Oyun deneyimini kaliteli bir SSD modeliyle taçlandırmak isteyenlere tavsiye edilen Corsair Force MP400 Series Gen3 PCIe x4 NVMe M.2 SSD, şık tasarımı ve yüksek hızıyla oyuncuların radarına hızlıca giriş yapıyor. Ultra kompakt boyutu ve kablo barındırmayan yapısı sayesinde kısa sürede ve kolaylıkla bilgisayarlara monte ediliyor. 4 TB dev hafızasıyla büyük boyutlu oyunların alan derdine düşülmeden doyasıya indirilmesine imkân tanıyor. Yüksek bant genişliği sayesinde muazzam bir performans artışı sergileyen model, 3.400 MB/s sıralı okuma ve 3.000 MB/s sıralı yazma hızıyla bilgisayar kullanımında ve oyunlarda önemli hız artışı gösteriyor.

18. Sıklıkla seyahat edenler için: SanDisk Extreme Portable 1050MB/s 1TB SSD

Sıklıkla seyahatlere çıkan ve önemli verilerini yanında taşımak zorunda olanların mutlaka göz atması gereken SanDisk Extreme Portable 1050MB/s 1TB SSD, en dayanıklı ve taşınabilir SSD modelleri arasında zirvede yer alıyor. Darbe ve çarpmalara karşı korumalı dış katmanıyla verileri her koşulda güvende tutuyor. Kompakt tasarımıyla seyahat çantalarında az yer kaplayan model, bütünleşik askısıyla taşımayı kolaylaştırıyor. 1 TB geniş depolama alanıyla önemli veri ve programların sorunsuz yüklenmesini sağlıyor. Ön yükleme gerekmeden kablo bağlantısı kurulan her bilgisayarda yüklü verilerin görülmesine imkân tanıyor. Modelin IP55 suya ve toza dayanıklılık sertifikası bulunması da cabası!

19. Her yönüyle gelişmiş özellikler sunan: Samsung 870 QVO 1 TB SATA 2.5 inç SSD

Samsung marka SATA SSD satın almak isteyenlerin kaçırmaması gereken Samsung 870 QVO 1 TB SATA 2.5 inç SSD, yüksek dayanıklılığı ve üstün hızıyla beğeni kazanıyor. 1 TB depolama alanıyla birçok film, oyun, program yüklenmesi için alan vadediyor. Aynı şekilde bilgisayar işletim sisteminin kurulması için de yeterli alana sahip. İş istasyonlarının ve NAS'ın ihtiyaç duyacağı yüksek çalışma performansına uygun olarak tasarlanan model, hem iş hem oyun oynamak için tercih ediliyor. Akıllı TurboWrite teknolojisiyle ihtiyaç duyulduğunda kolaylıkla hızını artırıyor ve performans kaybı yaşanmasına engel oluyor.

20. Hızlı veri aktarımı sunan: Kingston 240 GB A400 SATA3 2.5 inç SA400S37/240G SSD

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Çağdaş tasarımıyla görenlerin merakını ve ilgisini üzerine toplayan Kingston 240 GB A400 SATA3 2.5 inç SA400S37/240G SSD, en ucuz ve kaliteli SSD modelleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. 2.5 inç boyutuyla laptoplara kolayca monte edilebilen model, 240 GB depolama kapasitesiyle bilgisayarın işletim sistemi, internet tarayıcısı ve iş uygulamaları için yeterli alan sağlıyor. Bilgisayarının açılış süresinden şikayet edenlere pratik çözüm getiren model, açılış süresini önemli ölçüde kısaltıyor. Başarılı okuma ve yazma hızı sayesinde programların performansına olumlu etki yaptığı gibi, veri aktarımlarının da hızlı gerçekleşmesine katkı sağlıyor.

21. Verileriniz her zaman güvende kalsın: HP 250 GB S700 2LU79AA M.2 SATA 3.0 SSD

HP markasının en iyi SSD modeli olan HP 250 GB S700 2LU79AA M.2 SATA 3.0 SSD, bilgisayarının işletim sistemini hızlı bir SSD modeline kurmak ve temel programlarını en verimli şekilde kullanmak isteyenlere öneriliyor. 250 GB depolama alanıyla işletim sistemi ve temel programların yanı sıra PDF dokümanlar, fotoğraf ve videolar için de yeterli alan sağlıyor. 3D NAND flash belleğe sahip olduğu için uzun ömürlü kullanım vadediyor. HP Professional Firmware özelliğiyle zararlı yazılımlara karşı tam güvenlilik sergileyerek önemli verilerin her zaman güvende kalmasına yardımcı oluyor.