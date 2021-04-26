Bilim bu soruya cevap arıyor! Hangi elimizi kullanacağımıza karar veren durum nedir?

Solak ya da sağlak olmak tamamen kalıtsal bir durumdur. Genetik bilimci Silvia Paracchini, “Sağlak ya da solak olma durumunu tam olarak açıklamıyoruz. Bilmediğimiz için aslında bu ilgimizi çeken bir konu olarak duruyor.” ifadeleriyle aslında nedenin henüz belirlenmediğini açıklamıştı. O yıllardan sonra yapılan araştırmalarda sağlak ya da solak doğmanın tamamen şans eseri olduğu ortaya çıktı. İki ihtimalden birinin diğerine ağır basmasının nedeni ise genlerdir. Yapılan çalışmalar, baskın el kullanımının yüzde 25’inin doğrudan genlerle alakalı olduğunu ortaya koyuyor. Baskın el kullanımına ilişkin olarak yapılan araştırmalarda ilk olarak bu durumla doğrudan ilişkili bir gen aranmıştır. Ancak böyle bir gen bulunamamıştır. Baskın el seçimi genlerin diziliminin doğal bir sonuçtur.
Solakların sayısının az olduğunu vurgulamışken tarih boyunca sol elini baskın olarak kullananlara dair şaşırtıcı bilgileri sizler için araştırdık. Eskiden Japonya’da bir kadının sol elini kullanması boşanma sebebiydi, maymunlar çoğunlukla solaktı, son yedi Amerika Birleşik Devletleri başkanından dördü solaktı ve Macintosh'u tasarlayan beş kişiden dördü solaktı.
Birçok insan, yazı yazılan elin daha baskın olduğunu düşünür. Ancak bazıları bu durumun aile baskısı ve zorla değiştirildiğini iddia eder. Aslında bu değiştirilme hali de mümkündür. Hangi elin baskın olduğuna karar vermek için oldukça basit olan iki uygulamadan söz edeceğiz.
Masadan Düşen (Fırlatılan) Obje Testi: Bu testi bilinçli bir şekilde yapmanız aslında zordur. Ancak biraz anılarınızı zorladığınızda daha önce böyle bir durumla karşılaştığınızı anımsarsınız. Masanın kenarından düşmek üzere olduğunu gördüğünüz bir cismi havada yakaladığınız bir anı düşünün. Cismi hangi elinizle yakaladıysanız, o elin baskın olması son derece muhtemeldir. Çünkü beyin, ani refleksler sırasında ataklığı (deksteritesi) en yüksek olan eli kullanmayı tercih eder.
Arkadan İtme Testi: Bu test için düz bir yüzeyde, dimdik ve iki ayağınız birbirine olabildiğince paralel bir şekilde durun. Bir arkadaşınızdan sizi sırtından itmesini rica edin. Ancak bu itme kuvvetinin abartılmadan az olması gerekir. Düşmemek için dengenizi sağlamak adına ileri doğru attığınız ayağınız genellikle baskın olan elinizi işaret eder. Eğer ki sağ ayağınızı ileri atarak kendinizi dengelemeye çalışıyorsanız sağlak, sol ayağınızı ileri atarak itişe karşı gelmeye çalışıyorsanız solaksınız demektir.