Bilim bu soruya cevap arıyor! Hangi elimizi kullanacağımıza karar veren durum nedir?

Solak ya da sağlak olmak tamamen kalıtsal bir durumdur. Genetik bilimci Silvia Paracchini, “Sağlak ya da solak olma durumunu tam olarak açıklamıyoruz. Bilmediğimiz için aslında bu ilgimizi çeken bir konu olarak duruyor.” ifadeleriyle aslında nedenin henüz belirlenmediğini açıklamıştı. O yıllardan sonra yapılan araştırmalarda sağlak ya da solak doğmanın tamamen şans eseri olduğu ortaya çıktı. İki ihtimalden birinin diğerine ağır basmasının nedeni ise genlerdir. Yapılan çalışmalar, baskın el kullanımının yüzde 25’inin doğrudan genlerle alakalı olduğunu ortaya koyuyor. Baskın el kullanımına ilişkin olarak yapılan araştırmalarda ilk olarak bu durumla doğrudan ilişkili bir gen aranmıştır. Ancak böyle bir gen bulunamamıştır. Baskın el seçimi genlerin diziliminin doğal bir sonuçtur.

Solakların sayısının az olduğunu vurgulamışken tarih boyunca sol elini baskın olarak kullananlara dair şaşırtıcı bilgileri sizler için araştırdık. Eskiden Japonya’da bir kadının sol elini kullanması boşanma sebebiydi, maymunlar çoğunlukla solaktı, son yedi Amerika Birleşik Devletleri başkanından dördü solaktı ve Macintosh'u tasarlayan beş kişiden dördü solaktı.