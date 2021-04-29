Bilim insanları açıkladı! Zeki insanları anlatan 8 işaret

Söz konusu zeka olduğuna pek çok insan değişik tanımlar yapmayı tercih eder. Özellikle günümüzde yapılan araştırmalar duygusal ve sosyal zeka kavramlarını da ortaya koydu. Bu çalışmalar sosyal ve duygusal açıdan zeki kişilerin bazı ortak özellikleri olduğunu gösterdi.

ŞİKAYET

Sosyal yaşantınızda bir şeylerin yolunda gitmediğiniz düşünüyorsanız bunu dile getirme şekliniz oldukça önemlidir. Şikayetlerinizi ya da rahatsız olduğunuz durumları kibar ve saygılı bir şekilde dile getirmek duygusal zekanın göstergesi olarak kabul ediliyor. Olumsuz şeylerin sadece sizin üzerinizde değil, diğer insanların üzerinde de etkili olduğunun farkındasınız. Bunun sonucunda ise olumsuz durumlara yönelik çözümler üreterek ortadan kaldırmayı başarabiliyorsunuz.

KENDİ KENDİNE KONUŞMAK

Bilim insanlarına göre kendi konuşmanızı dinlemenin öz saygıyla alakalı olduğunu söylüyor. Düşünceleri sesli bir şekilde dile getirmek, okumaktan ya da yalnızca düşünmekten çok daha farklı bir etki yaratıyor. Bu durum bilimsel olarak daha alçakgönüllü olmaya ve duygusal olaylarla daha iyi bir şekilde başa çıkabilmeyi sağlıyor. Bu nedenle kendi kendine konuşmak bir çeşit duygusal zeka göstergesidir.