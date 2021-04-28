Biten ilişkinin ardından sorun olan konular! Eski sevgili ile nasıl arkadaş olunur?

Eski sevgiliniz, aynı zamanda sizi çok iyi tanıyan bir sırdaş, bir eski dost gibidir. Ona karşı duyduğunuz aşk bitmiş, aranızdaki duygusal bağlılık son bulmuş olabilir ancak bu durum eski arkadaşınızı özlememeniz için her zaman engel değildir. Karşınızdaki insana herhangi bir ilişki vaddetmeden arkadaş olmanız mümkündür. Peki eski sevgiliyle nasıl arkadaş olunur?
Eski sevgilinizle arkadaş olmadan önce duygusal durumunuzu ve kırgınlıklarınızı gözden geçirin. Bu aşamada ayrılık nedeninizi ve şeklinizi hatırlayın. Uzmanlar, eski ilişkinin ihanet ya da şiddet nedeniyle bitirmesi halinde arkadaş kalmanın doğru olmayacağını özellikle vurguluyor. Bu durum aslında insan ilişkilerinin tümünde geçerlidir. Size büyük haksızlık eden kişilerle yeniden arkadaşlık kurmak neredeyse imkansızdır.
İlişkinizin bitişi henüz çok yeniyse kendinize yaralarınızı sarmak ve durumu kabul etmek için zaman tanıyın. İçinizdeki arkadaşlık özlemi zararlı bir alışkanlıktan ya da boşluk hissinden ibaret olabilir.
Hayattaki tek arkadaşınız eski sevgiliniz değilse diğer dostlarınıza da zaman ayırın. Onlarla gezin, eğlenin, bol bol sohbet edin ve mümkün olduğunca kafa dağıtmaya çalışın.
Eski sevgilinizle yeniden arkadaş olmayı denerken onunla konuşarak her iki tarafında sadece arkadaşlık istediğinden emin olun. Bu arkdaşlıkta taraflardan biri farklı bir beklenti içine girerse, sonradan yaşanacak muhtemel hayal kırıklıkları üzücü sonuçlara ve duygusal yıkımlara neden olabilir.
Eski alışkanlıklarınızdan kurtulun. Örneğin onun elini tutmya çalışmayın ve hormonlarınıza sahip çıkın. Eskiye dair özel konular hakkında konuşmamaya özen gösterin. Onu eski sevgili değil yeni bir arkadaş olarak görmeye çalışın.
Karşınızda sizi çok iyi tanıyan bir kişi olduğunu ve bu kişinin sizden eskisi kadar bir şeyler beklemediğini düşünerek rahatlayın. Görüşmelerinizde eğlenceyi ön planda tutun.
Yeni bir ilişkiniz olduğunda eski sevgilinizle olan görüşmelerinizi tamamen kesmeye çalışın. Çünkü yeni sevgilinizin bu durumu öğrenmesi kıskançlık krizlerini ve güven problemini beraberinde getirebilir.
Eğer illa ki eski sevgilinizle arkadaş olma konusunda ısrar ediyorsanız bu durumu yeni sevgilinizin kabul etmesini beklemeyin. Empati yapmaya çalışın. Durumu anlatmaya çalışmak yerine orta yolu bulmayı deneyin.
Yeni ilişkinizi bitirme pahasına da olsa eski sevgilinizle görüşmekten vazgeçemediyseniz aslında artık bir seçim yapmanın zamanı gelmiştir. Şapkanızı önünüze alıp artık durumu değerlendirmelisiniz.
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