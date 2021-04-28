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  4. Biten ilişkinin ardından sorun olan konular! Eski sevgili ile nasıl arkadaş olunur?

Biten ilişkinin ardından sorun olan konular! Eski sevgili ile nasıl arkadaş olunur?

Seray Üstün Seray Üstün
28.04.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişkiye başlamadan öncesinde yeni bir insanla tanışmak ve onun bilmediğiniz yönlerini keşfetmek oldukça ilgi çekicidir. Beraberlik sırasında iki tarafın birbirini tanıması ve iyi anlaşması olağan bir durumdur. Zaman içerisinde sevgililiğin yanında yakın arkadaşlıkta dinamiklerdeki yerini alır. İlişkinin sona ermesiyle ise bu insan komple hayatınızdan çıkar.

Eski sevgiliniz, aynı zamanda sizi çok iyi tanıyan bir sırdaş, bir eski dost gibidir. Ona karşı duyduğunuz aşk bitmiş, aranızdaki duygusal bağlılık son bulmuş olabilir ancak bu durum eski arkadaşınızı özlememeniz için her zaman engel değildir. Karşınızdaki insana herhangi bir ilişki vaddetmeden arkadaş olmanız mümkündür. Peki eski sevgiliyle nasıl arkadaş olunur?

NEDEN AYRILDIĞINIZI UNUTMAYIN

Eski sevgilinizle arkadaş olmadan önce duygusal durumunuzu ve kırgınlıklarınızı gözden geçirin. Bu aşamada ayrılık nedeninizi ve şeklinizi hatırlayın. Uzmanlar, eski ilişkinin ihanet ya da şiddet nedeniyle bitirmesi halinde arkadaş kalmanın doğru olmayacağını özellikle vurguluyor. Bu durum aslında insan ilişkilerinin tümünde geçerlidir. Size büyük haksızlık eden kişilerle yeniden arkadaşlık kurmak neredeyse imkansızdır.

KENDİNİZE ZAMAN TANIYIN

İlişkinizin bitişi henüz çok yeniyse kendinize yaralarınızı sarmak ve durumu kabul etmek için zaman tanıyın. İçinizdeki arkadaşlık özlemi zararlı bir alışkanlıktan ya da boşluk hissinden ibaret olabilir.

BAŞKA DOSTLARINIZLA GÖRÜŞÜN

Hayattaki tek arkadaşınız eski sevgiliniz değilse diğer dostlarınıza da zaman ayırın. Onlarla gezin, eğlenin, bol bol sohbet edin ve mümkün olduğunca kafa dağıtmaya çalışın.

NE İSTEDİĞİNİZDEN EMİN OLUN

Eski sevgilinizle yeniden arkadaş olmayı denerken onunla konuşarak her iki tarafında sadece arkadaşlık istediğinden emin olun. Bu arkdaşlıkta taraflardan biri farklı bir beklenti içine girerse, sonradan yaşanacak muhtemel hayal kırıklıkları üzücü sonuçlara ve duygusal yıkımlara neden olabilir.

ALIŞKANLIKLARINIZDAN KURTULUN

Eski alışkanlıklarınızdan kurtulun. Örneğin onun elini tutmya çalışmayın ve hormonlarınıza sahip çıkın. Eskiye dair özel konular hakkında konuşmamaya özen gösterin. Onu eski sevgili değil yeni bir arkadaş olarak görmeye çalışın.

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EĞLENCELİ ŞEYLER YAPIN

Karşınızda sizi çok iyi tanıyan bir kişi olduğunu ve bu kişinin sizden eskisi kadar bir şeyler beklemediğini düşünerek rahatlayın. Görüşmelerinizde eğlenceyi ön planda tutun.

YENİ İLİŞKİNİZİ TEHLİKEYE SOKMAYIN

Yeni bir ilişkiniz olduğunda eski sevgilinizle olan görüşmelerinizi tamamen kesmeye çalışın. Çünkü yeni sevgilinizin bu durumu öğrenmesi kıskançlık krizlerini ve güven problemini beraberinde getirebilir.

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YENİ SEVGİLİNİZİN SİZİ ANLAMASINI BEKLEMEYİN

Eğer illa ki eski sevgilinizle arkadaş olma konusunda ısrar ediyorsanız bu durumu yeni sevgilinizin kabul etmesini beklemeyin. Empati yapmaya çalışın. Durumu anlatmaya çalışmak yerine orta yolu bulmayı deneyin.

SEÇİM YAPIN

Yeni ilişkinizi bitirme pahasına da olsa eski sevgilinizle görüşmekten vazgeçemediyseniz aslında artık bir seçim yapmanın zamanı gelmiştir. Şapkanızı önünüze alıp artık durumu değerlendirmelisiniz.

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