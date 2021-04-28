Biten ilişkinin ardından sorun olan konular! Eski sevgili ile nasıl arkadaş olunur?

Eski sevgiliniz, aynı zamanda sizi çok iyi tanıyan bir sırdaş, bir eski dost gibidir. Ona karşı duyduğunuz aşk bitmiş, aranızdaki duygusal bağlılık son bulmuş olabilir ancak bu durum eski arkadaşınızı özlememeniz için her zaman engel değildir. Karşınızdaki insana herhangi bir ilişki vaddetmeden arkadaş olmanız mümkündür. Peki eski sevgiliyle nasıl arkadaş olunur?

NEDEN AYRILDIĞINIZI UNUTMAYIN

Eski sevgilinizle arkadaş olmadan önce duygusal durumunuzu ve kırgınlıklarınızı gözden geçirin. Bu aşamada ayrılık nedeninizi ve şeklinizi hatırlayın. Uzmanlar, eski ilişkinin ihanet ya da şiddet nedeniyle bitirmesi halinde arkadaş kalmanın doğru olmayacağını özellikle vurguluyor. Bu durum aslında insan ilişkilerinin tümünde geçerlidir. Size büyük haksızlık eden kişilerle yeniden arkadaşlık kurmak neredeyse imkansızdır.

KENDİNİZE ZAMAN TANIYIN

İlişkinizin bitişi henüz çok yeniyse kendinize yaralarınızı sarmak ve durumu kabul etmek için zaman tanıyın. İçinizdeki arkadaşlık özlemi zararlı bir alışkanlıktan ya da boşluk hissinden ibaret olabilir.

BAŞKA DOSTLARINIZLA GÖRÜŞÜN

Hayattaki tek arkadaşınız eski sevgiliniz değilse diğer dostlarınıza da zaman ayırın. Onlarla gezin, eğlenin, bol bol sohbet edin ve mümkün olduğunca kafa dağıtmaya çalışın.