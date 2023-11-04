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    4. Bilim kurgu filmi değil gerçek! Kanalizasyon deliklerinden sızan gizemli yeşil balçık gündem yarattı... "Üzerinden dumanlar çıkıyor"

    Bilim kurgu filmi değil gerçek! Kanalizasyon deliklerinden sızan gizemli yeşil balçık gündem yarattı... "Üzerinden dumanlar çıkıyor"

    04.11.2023 09:54 | Son Güncelleme:
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    Bilim kurgu filmi değil gerçek! Kanalizasyon deliklerinden sızan gizemli yeşil balçık gündem yarattı... "Üzerinden dumanlar çıkıyor"

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bir sokak ortasındaki kanalizasyondan sızan yeşil balçık sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bilim kurgu filmlerini aratmayan gizemli yeşil balçığın görseli sosyal medyadan çeşitli fikirlerin yükselmesine neden olarak kısa sürede viral olmayı başardı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Manhattan bölgesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada ilgi çekti. 14 milyondan fazla izlenen görüntülerde ızgaralarından ve kanalizasyon deliklerinden sızan gizemli yeşil bir balçık herkesi şaşırttı. Eski adıyla Twitter şimdilerin X platformunda paylaşılan görüntüler, "Şu anda Dünya Ticaret Merkezi'nin yanındaki yerden tam anlamıyla yeşil çamur fokurdayarak çıkıyor" ifadeleri yer aldı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yeşil sıvının olduğu fotoğraflara çeşitli süper kahramanların emojilerini ekleyerek paylaştı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise yeşil sıvının gizemini çözebilmek için, "Muhtemelen bölgesel ısıtma sisteminin bir parçası. Bu sistemlere antifriz ekliyorlar. Belki yeşil bir şeyleri görmeyi kolaylaştırmak içindir. Kokuyor mu?" ifadesini ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu yeşil boyayla dolu su. Tesisatçılar sıhhi tesisat ve kanalizasyon sistemlerindeki sızıntıları tespit etmek için sıklıkla zararsız, floresan yeşil boya kullanırlar" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Üzerinden dumanlar çıkıyor" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika New York balçık

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