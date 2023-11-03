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    4. "Ben bir şey öğrendim" diyerek annesinin önünde twerk yaptı! O anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu... Görenler herkesi şaşkına çevirdi

    "Ben bir şey öğrendim" diyerek annesinin önünde twerk yaptı! O anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu... Görenler herkesi şaşkına çevirdi

    03.11.2023 14:08 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir kız kısa sürede viral olmayı başardı. Annesinin koltukta oturduğu kız bir anda önüne geçerek "Arkadaşlar ben bir şey öğrendim" diye bağırdıktan sonra birdenbire twerk yapmaya başladı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Sosyal medyadan yaptığı ilginç bir paylaşımla ismi açıklanmayan bir kız kullanıcıların ilgisini çekti. Annesinin önünde bir yere sabitlediği kameranın karşısına geçerek twerk yapmaya başlayan genç kızın görüntüleri viral oldu. Annesinin tepkisiz bir şekilde izlediği kız video boyunca twerk hareketini tekrarladı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü hareketlerine anlam veremediğini ifade ettikleri kızı eleştiri yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle bir şeye gerçekten gerek var mıydı?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dansın bir sanat olduğunu düşünüyorum. Bu sanattan çok uzak" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya Twerk

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