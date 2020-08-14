Bilim Kurulu Üyesi: Okulların Kasım'a kadar yüz yüze eğitime açılması zor! Okulların açılma tarihi erteleniyor mu?

14 Mart tarihinden sonra koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evden online olarak eğitimine devam eden öğrenciler, Haziran'ın ikinci haftası eğitim dönemini bitirmişti. 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde koronavirüs tedbirlerinden dolayı okulların ne zaman açılacağı merak konusu olmuştu. Koronavirüs tedbirleri bitti mi, okulların açılması erteleniyor mu?Okullar 3 gün okuldan 3 gün evden uzaktan eğitim gereçleriyle açılacaktı. Milli Eğitim Bakanı açıklamayı yaptı. İşte o detaylar... OKULLARIN AÇILMA TARİHİ ERTELENİYOR MU? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından okulların uzaktan eğitim araçları ile online olarak, 31 Ağustos tarihinde açılacağını belirtti. Yüz yüze eğitim başlama günü için 21 Eylül tarihini söyleyen Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından, Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın açıklaması gündem oldu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İlhan okulların Kasım ayına kadar açılmasının zor olduğunu belirtti. İlhan'ın yapmış olduğu bu açıklama öğrencilerin okulların açılma tarihi ertelenecek mi, okullar Kasım'da mı açılacak sorularını getirdi. İşte Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın o açıklamaları...

OKULLAR KASIM AYINDA MI AÇIKLANACAK? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un net olarak okulların online ve yüz yüze eğitim tarihlerini belirlemesine rağmen okulların Kasım ayında açılabileceğine dair açıklama geldi. Okulların açılma tarihinin ertelenebileceği iddiasını ortaya atan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, öncelikle Bakan Selçuk'un verdiği yüz yüze eğitim tarihi olan 21 Eylül tarihini doğru bulduğunu belirtti. Prof. Dr. İlhan yaptığı açıklamada okulların açılma tarihinin Kasım ayına kadar zor olduğunu belirtti. Peki okulların açılma tarihi ertelenecek mi, okullar Kasım'da mı açılacak? "EYLÜL VE EKİM AYLARI GRİBİN YOĞUN OLDUĞU ZAMANLAR" Prof. Dr. İlhan, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime geçilmiş olsa dahi duruma göre bunun değişebileceğine işaret ederek “Eylül ve ekim ayları, gribin yoğun olduğu zamanlar. Rakamlar bu süreçte ağır seyrederse okulların bölgesel kapanması söz konusu olabilir” diye konuştu. “Okulların öznesi sadece çocuklar değil” diyen İlhan, şu uyarılarda bulundu: Okula götürecek veli, yemek getiren kişiler, servisteki hostes ve şoförü risk grubunda. Şoförler, çocuklardan sonra erişkinleri de taşıyor. O yetişkinler de risk grubunda. Büyük bir kitle hareketi var, bu yüzden çok boyutlu değerlendirmek gerek. Asıl problem ise çocukların hastalığı evlerine taşımaları. Çocuklarda fiziki mesafeyi sağlamak güç, kaynaşmayı seviyorlar. Bu karar, hem çocukları hem de aileleri korumak açısından mantıklı... Prof. İlhan’ı destekleyen bir görüş de Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’dan geldi. Kara “Vaka sayısı düşmezse 21 Eylül tarihi, ileri kaydırılabilir” dedi.