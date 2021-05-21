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Bilim o soruya cevap verdi! Hiç arkadaşınızın olmaması sizin için iyi olabilir mi?

Seray Üstün Seray Üstün
21.05.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tek başınıza zaman geçirmek aslında düşündüğünüzde o kadar da kötü bir şey değildir. Hatta bilimsel olarak yapılan araştırmalar bunun sağlığınız açısından daha yararlı olduğunu ortaya koydu.

Bilim o soruya cevap verdi! Hiç arkadaşınızın olmaması sizin için iyi olabilir mi?

Sosyalleşmek sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmaz parçalarından biridir. Ancak koronavirüs pandemisiyle birlikte sosyalleşme oranında önemli bir azalma yaşandı. Bazı kaynaklar arkadaş ve sosyal çevrenin mutluluk için şart olduğu söylüyor ancak son araştırmalara göre sosyal olmamak endişelenmeniz gereken bir durum yaratmıyor. İnsanlar zaman zaman yalnız kalmaya ihtiyaç duyar. Tek başınıza zaman geçirmek aslında düşündüğünüzden daha faydalı. İşte bilime göre, hiç arkadaşınızın olmamasının etkileri...

YARATICILIĞI ARTTIRIR

Bir kişiyle sürekli etkileşim içerisinde olmak düşünceleri dağıtabilir ve yeni fikirler üretmek için beyin fırtınası yapmanızı öneleyebilir. Yalnız zaman geçirmek ise yaratıcılığın gelişmesine izin verir. Kendinizle başbaşa kaldığınızda düşüncelerinize odaklanabilir ve geliştirebilirsiniz.

YENİ BAKIŞ AÇISI KAZANILMASINI SAĞLAR

Başkalarıyla zaman geçirmek, farklı kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Bir kişiyle uzun zaman geçirdiğinizde onun karakteristik özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Bu durum öz farkındalığınızı değiştirebilir. Bazen arkadaşlarınızın kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlamak için kendi ihtiyaçlarınızı ve duygularınızı düşünmeyi unutabilirsiniz. Bu da olayları farklı bir perspektiften görmenize neden olabilir. Ancak çok fazla arkadaşınız olmadığında ya da hiç arkadaşınız olmadığında tüm olayları tek başınıza ve kendi düşüncelerinizle yorumlarsınız.

ZORAKİ ARKADAŞLIKLARA HAPSOLMAYIN

Ortak yanını olmayan insanların ihtiyaçları ve ilgi alanlarını önemsemeden arkadaşlık ettikleri bilinen bir gerçekliktir. Zorla sosyalleşme, kendinizle baş başa kalabileceğiniz değerli zamanınızı kaybetmeniz anlamına gelir. Bu durum ise strese sebep olabilir. İstemediğiniz hiçbir şeyi yapmak zorunda değilsiniz.

BENLİK DUYGUSUNU GELİŞTİRİR

Kendinize zaman ayırdığınız ve başbaşa kaldığınızda istek, duygu ile düşüncelerinizi analiz edebilirsiniz. Hayattan beklentilerinizi görerek yeni hedefler oluşturabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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