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Bilimsel cevap! Çiftler arasındaki yaş farkı ilişkiyi nasıl etkiler?

14.07.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk herkes için bambaşka bir dinamikte ilerler. İlişkilerde tarafların istek ve arzuları önemlidir. Ancak toplumun genel tavrı olarak ilişkilerde erkeklerin yaşının kadınlardan biraz daha büyük olması gerektiği düşünülür. Hatta yaş farkı konusu yıllardır tartışılıyor. Sizler için ilişkilerde yaş farkının nasıl etkilediğini bilimsel bir çerçeveden ele aldık.

Bilimsel cevap! Çiftler arasındaki yaş farkı ilişkiyi nasıl etkiler?

Ünlü isimler özellikle yeni bir ilişkiye başladıklarında yakın markaja alınırlar. Kadınların erkeklerden daha büyük olması ise durumu daha tartışılacak bir noktaya getirir. Aslında tarafların reşit olmasından sonra ilişki yaşamaması için herhangi bir sakınca yoktur. Ancak belirli kriterleri de göz önünde bulundurmakta fayda vardır.

TEMEL NOKTA: MUTLULUK

İnsanların içinde bulundukları ilişkileri isteyip istemedikleri ve beklentilerini elde edip edemedikleri önemlidir. Yapılan bir araştırmaya göre, hem erkekler hem de kadınların en azından ilişkilerinin başlangıcında kendilerinden daha genç bir partnerle olmaları onları mutlu ediyor. Ayrıca uzmanlar , özellikle genç erkeklerle birlikte olan kadınların kendilerini daha özgüvenli ve aktif hissettiklerini belirtiyor.

YAŞ FARKI NE KADAR OLMALIDIR?

Bu sorunun net bir yanıtı aslında bulunmuyor. Çünkü her çift benzersiz ve eşsizdir. Ancak ilişkilerin yürüyüp yürümeyeceğini anlamak için belirli bazı noktalara odaklanmak gerekir. Partneriniz ve sizin ortak ilgi alanlarınız, ilişki hedefleriniz ve çevrenizdeki destekleyici insanlara sahip olmanız ilişkinin dinamiklerinden önemli kısımlardır. Bazı araştırmacılar ise önemli olanın gerçek yaşınız değil, hissettiğiniz yaş olduğunu belirtiyor.

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