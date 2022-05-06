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Bill Gates’ten çok konuşulacak açıklama: Daha en kötüsünü görmedik

06.05.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında yaptığı yatırım ve işlerle gündemde olan Bill Gates, önceki yıllarda insanlığa zarar verebilecek pandemi, hastalık ve virüslerle ilgili yaptığı açıklamalarıyla gündeme geliyordu. İki yılı aşkın süredir hayatımızda olan Covid-19 pandemisine karşı birçok ülke kısıtlamaları kaldırırken Bill Gates’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bill Gates, en kötüsünü henüz görmediğimiz konusunda uyarıda bulundu.

Bill Gates’ten çok konuşulacak açıklama: Daha en kötüsünü görmedik

Dünyanın sayılı milyarderlerinden, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bill Gates Financial Times’a verdiği demeçte, "Hala bu pandeminin daha bulaşıcı ve daha ölümcül olacak bir varyant oluşturma riski altındayız." diyen Gates, "Kıyamet ve kasvetin sesi olmak istemiyorum, ancak en kötüsünü bile görmedik." diyerek uyardı.

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Bill Gates’e göre, Covid-19 pandemisinden şimdiye kadar alınan bir ders, önleyici planlama ve koruyucu önlemlerin dünyanın gelecekteki pandemileri daha iyi yönetmesine yardımcı olabileceğidir. Bill Gates, bu riski azaltılması için 'Küresel Salgın Müdahale ve Seferberlik' girişiminin DSÖ'nün yönetimine girmesi gerektiğini söyledi.

BILL GATES VE ÇİP İDDİALARI

Birçok kişi Gates’i aşı yoluyla insanlara çip takmakla suçlamıştı. Öyle ki tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınının da Gates’in ürünü olduğunu belirtenler var. Microsoft’un kurucusu, son günlerde de farklı salgınların çıkacağını söyledi ve yine eleştirilerin odak noktası oldu.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bill Gates
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