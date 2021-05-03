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Billie Eilish Vogue için yürek hoplatan pozlar verdi! Rekor kırdı

03.05.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bol kıyafetleriyle tanınan Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, Vogue dergisine cesur kıyafetler içinde poz verdi. Marilyn Monroe'ya benzetilen Eilish, “Kendimi daha fazla kadın gibi hissediyorum” dedi.

Billie Eilish Vogue için yürek hoplatan pozlar verdi! Rekor kırdı

Uzun zamandır yeşil ve gri renkli olan saçlarını değiştirerek sarışın olan ünlü şarkıcı Billie Eilish, İngiliz Vogue dergisine kapak pozu verdi.

Her zaman giydiği bol kıyafetli tarzıyla tanınan 19 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, bu defa iç çamaşırlı, cesur görünümüyle objektif karşısına geçti. Eilish’in tarzı, Hollywood’un efsane ismi Marilyn Monroe’ya benzetildi.

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Eilish, dikkat çekici değişimiyle ilgili olarak, “Kendimi daha fazla kadın gibi hissediyorum” dedi.

1 - Kopya

REKOR KIRDI

Ünlü şarkıcı, “Mesele, sizi neyin iyi hissettirdiği meselesi. Ameliyat olmak istiyorsanız yaptırın. Bir elbise giymek isteyip de birileri siz onu giydiğinizde çok büyük gösterdiğinizi söylüyorsa takmayın. İyi göründüğünüzü hissediyorsanız iyi görünüyorsunuzdur” diye konuştu.

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“Çok büyüdüm ve sesimde çok daha iyi oldum. Bunu düşünmek çılgınca” diyen Eilish, “Bence değişim dünyadaki en iyi armağanlardan biridir” ifadesini kullandı.

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19 yaşındaki Billie cinsel istismarın her yerde olduğunu ve kendi yaş grubunun da buna sık sık maruz kaldığını dile getirdi. Bu konuda ise şunları söyledi: "Kim olduğunuz, hayatınızın ne durumda olduğu, çevrenizi kimlerden oluşturduğunuz, ne kadar güçlü, zeki olduğunuz fark etmiyor. İstismar edilebilirsiniz. Güçlü ve iradeli kadınlar da kendilerini kurban olarak gördükleri durumlarda buluyorlar."

2 - Kopya

Vogue dergisi için verdiği pozları Instagram'da paylaşan şarkıcının fotoğrafı 6 dakika içerisinde 1 milyon beğeni alarak rekor kırdı!


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Billie Eilish
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