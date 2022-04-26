Binbir Gece'nin 'Ali Kemal'i Ergün Demir'in köy hayatı! Her şeyi bırakıp gitti

Bir döneme damga vuran 'Binbir Gece' dizisinde 'Ali Kemal'i canlandıran oyuncu Ergün Demir şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Demir İstanbul'daki düzenini değiştirdi ve Giresun'a bağlı Tepeköy'e gitti. Ergün Demir bundan önce 2015 - 2018 yılları arasında Arjantin'de yaşamış orada ünlenmiş ve tiyatro oyunu yapmıştı.

Ergün Demir Arjantin ve İstanbul'da istediği düzeni yakalayamayınca Giresun'a gitti. 52 yaşındaki oyuncu, doğayla iç içe bir yaşam sürdürüyor.

Ağustos - Eylül döneminde fındıkla uğraşan Demir, şimdilerde ise sebze meyve üretiyor.

FİLM ÇEKMEK Mİ FINDIK TOPLAMAK MI?

O anları sosyal medya hesabından da yayınlayan oyuncu, bu karesini "Toprak yalan söylemez, hile bilmez" notuyla paylaştı.



Ergün Demir bir paylaşımında da "Gören hep şu soruyu soruyor: Film çekmek mı fındık toplamak mı zor? Allah bu mahsul için tüm yıl boyunca eziyet dolu emek veren tüm kardeşlerime güç kuvvet versin" dedi.

