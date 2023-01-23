Binlerce kişi bir araya gelip slogan attı! Batman'da İsveç protestosu: "Dünkü eylem diğerlerinden farklıydı"

Batman'da binlerce kişi bir araya gelerek İsveç'te aşırı sağcı siyasi lider Rasmus Paludan'ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi. Kültür Mahallesi’nde bulunan 8 Mart Kadınlar Parkı’nda ‘Kuran Nesli Platformu’ tarafından miting düzenlendi. ‘Kuran’a sahip çık’ sloganıyla düzenlenen miting Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

BİNLERCE KİŞİ DÖVİZ VE SLOGANLARLA PROSTO ETTİ

Binlerce kişinin katıldığı mitingde ‘Kuran'a uzanan eller kırılsın’, "Çekin pis ellerinizi Kuranımızdan’, 'Yeter ki Kuran susmasın' yazılı dövizler taşıyan kalabalık, sloganlarla İsveç’i protesto etti.

"DÜNKÜ EYLEM DİĞERLERİNDEN FARKLIYDI"

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Aziz İslam'a saldıran hadsizlere hadlerini bildirmek için buradayız. Dün İsveç'te Kuran nüshalarını ateşe veren hadsizin yaptıkları sıradan bir çirkeflik değildi. Zaman zaman Avrupa'nın farklı başkentlerinde, farklı hadsizlerin, farklı dillerden konuşan, farklı kavimlere mensup İslam düşmanlarının böylesi hareketlerine şahitlik olduk ama dünkü eylem diğerlerinden farklıydı. Dünkü eylem örgütlü bir kötülüktü. Dünkü eylem spontane gelişen bir eylem değildi. İsveç devletinin önce izin verdiği, sonra eylemi gerçekleştirmesi için güvenliğini sağladığı ve sonrasında desteklediği alçakça bir eylemdi.

"HİÇBİR DEVLET İNANCIMIZA HAKARET EDEMEZ"

"Hiç kimse, hiçbir güç, hiçbir devlet, hiçbir otorite inancımıza hakaret edemez. Kitabımızı yakmaya cüret edemez. Peygamberimize hakaret edemez. Biz bu haksızlığı, bu hakaretleri kabul etmiyor ve hep bir ağızdan reddediyoruz. Biz Müslümanlar vahdet içinde olursak, birlik içinde olursak hiç kimse bizim kutsallarımıza yan gözle bakamaz.

"BİZİM KUTSALLARIMIZI HİÇE SAYAN BİR DEVLETİN GÜVENLİĞİNDEN BİZE NE?"

"Bugün bu meydanda toplanmamıza sebep olan o devlet, İsveç, NATO'ya üye olmak istiyor ama NATO'da bir kural var. NATO üyesi bir ülke bile veto ederse, NATO'ya üye olamayacak. O ülkelerden biri de Türkiye. Birkaç ay önce bu üyelik gündeme geldiğinde Türkiye razı olmadığını ifade etti. Niçin? PKK'nın, FETÖ'nün devlet tarafından aranan militanları İsveç'te korunuyor diye. İsveç onlara ev sahipliği yapıyor diye, Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine şerh koydu. Biz de diyoruz ki ey bu ülkenin yönetiminde olanlar, ey bu milletin iradesiyle hareket etme yetkisinde olanlar, ey hükümet bırakın PKK'yı, bırakın FETÖ'yü, herifler dinimize düşmanlık ediyor, Rabbimize ve kitabımıza düşmanlık ediyor. Bizim kutsallarımızı hiçe sayan böyle bir devletin güvenliğinden bize ne? Eğer onlar bizim inancımıza değer vermiyorlarsa biz onların güvenliğini temin etmek zorunda değiliz. Defolup gitsinler, başlarının çaresine baksınlar. Böyle bir ülkenin büyükelçisini kendi başkentinizde ağırlıyorsunuz. Buna razı değiliz."

"BU TÜR SALDIRILARLA BAĞIMIZI KOPARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kur'an Nesli Platformu Başkanı Beşir Şimşek ise Kürtçe yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Kur'an sayfalarının yakılmasının devlet destekli bir eylem olduğunu belirterek, "Kur'an kelamı kutsaldır. O kelam izzeti öğretiyor, bizi cehennemden koruyor. O Kur'an kalbimizde ve hayatımızda olduğu sürece onlar biliyor ki galip gelemeyeceklerdir. O yüzden de bu tür saldırıları yapıp Kur'an'dan bağımızı koparmaya çalışıyorlar."

(DHA-İHA)

