Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Fas depreminden sadece birkaç dakika öncesi! Gökyüzünde oluşan gizemli ışıklar merak konusu oldu

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde deprem anından sadece üç dakika önce gökyüzünde oluşan ışık patlamaları Agadir'deki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Benzer bir olay , Şubat ayında Türkiye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde de meydana gelmişti. The Jerusalem Post'un haberine göre , kamerada deprem ışıklarının ilk kaydedilen örneği 1965 yılındaki Japon depremine kadar uzanıyor. Gizemli ışıklar 2008'de Çin'de , 2009'da İtalya'da ve 2017'de Meksika'da da gözlemlendi.

GİZEMİNİ KORUYOR

Deprem ışıklarının veya EQL'lerin nedeni gizemini koruyor ve yaklaşan felaketlerin bir tür işareti olarak hizmet edip etmediği konusunda sorular cevapsız kalıyor. National Geographic'in haberine göre bilim insanları, bunun litosferik levhaların hareketinin bir sonucu olarak ortaya çıkan enerji olabileceğini öne sürüyor. 2014 yılında yapılan bir çalışmada 65 deprem ışığı olayını desen açısından analiz eden yardımcı fizik profesörü ve NASA araştırmacısı Friedemann Freund, bu fenomeni "sanki yer kabuğundaki bir pili çalıştırmışsınız gibi" diyerek tanımladı.