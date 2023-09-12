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    4. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Fas depreminden sadece birkaç dakika öncesi! Gökyüzünde oluşan gizemli ışıklar merak konusu oldu

    Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Fas depreminden sadece birkaç dakika öncesi! Gökyüzünde oluşan gizemli ışıklar merak konusu oldu

    12.09.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Fas'ta 9 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes ve Fes kentlerinde hissedildi. Ülkenin 120 yılı aşkın süredir gördüğü en ölümcül felaketlerden biri olarak kabul edilen depremde 2.900 kişi hayatını kaybederken depremin sadece birkaç dakika öncesinde ortaya çıkan "mavi ışıklar" sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde deprem anından sadece üç dakika önce gökyüzünde oluşan ışık patlamaları Agadir'deki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Benzer bir olay , Şubat ayında Türkiye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde de meydana gelmişti. The Jerusalem Post'un haberine göre , kamerada deprem ışıklarının ilk kaydedilen örneği 1965 yılındaki Japon depremine kadar uzanıyor. Gizemli ışıklar 2008'de Çin'de , 2009'da İtalya'da ve 2017'de Meksika'da da gözlemlendi.

    GİZEMİNİ KORUYOR

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    Deprem ışıklarının veya EQL'lerin nedeni gizemini koruyor ve yaklaşan felaketlerin bir tür işareti olarak hizmet edip etmediği konusunda sorular cevapsız kalıyor. National Geographic'in haberine göre bilim insanları, bunun litosferik levhaların hareketinin bir sonucu olarak ortaya çıkan enerji olabileceğini öne sürüyor. 2014 yılında yapılan bir çalışmada 65 deprem ışığı olayını desen açısından analiz eden yardımcı fizik profesörü ve NASA araştırmacısı Friedemann Freund, bu fenomeni "sanki yer kabuğundaki bir pili çalıştırmışsınız gibi" diyerek tanımladı.

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