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Binlerce takipçisiyle paylaştı! Dünyanın en büyük ağzı bende deyip...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

'Dünyanın en büyük ağzına' sahip olduğunu iddia eden bir kadın, 750 bin takipçisine her gün ağzının ne kadar büyük olduğunu kanıtlarcasına videolar çekiyor.

Binlerce takipçisiyle paylaştı! Dünyanın en büyük ağzı bende deyip...

30 yaşındaki Samantha Ramsdell, ortalamadan daha büyük ağzı olduğunu, her gün TikTok'taki binlerce takipçisiyle paylaşıyor.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmenin en büyük hayali olduğunu söyleyen Samantha, son videosunda 12 adet marşmelovu ağzında toplayarak dikkat çekti.

Samantha, '2019 sonbaharında bir TikTok hesabı açtım, Nisan ayında pandemi nedeniyle herkes gibi ben de eve kapandım ve videolar yayınlamaya başladım. Karantina popülaritemi artırmaya başladı. Her gün komik videolar paylaşmaya başladım. Ağzımın büyüklüğü takipçilerimin gözünden kaçmadı ve her zaman viral oldu. Ağzımın büyüklüğü nedeniyle her zaman kendimi güvensiz hissetmiştim ama artık onun sayesinde milyonlar beni izliyor' şeklinde konuşuyor.


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