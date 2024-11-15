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Binlerce zehirli denizanası İngiltere'de sahillere vurdu! Halk büyük panik yaşadı: 3 metreye kadar ulaşabilirler

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.11.2024 16:40
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İngiltere'nin Cornwall bölgesinde binlerce ölü ve diri denizanası sahillere vurdu. Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Yerel halk görüntülerin sonrasında büyük bir panik yaşadı. Yetkililer hava sıcaklıklarındaki değişikliklerin kıyılarda yoğunluk yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

Binlerce zehirli denizanası İngiltere'de sahillere vurdu! Halk büyük panik yaşadı: 3 metreye kadar ulaşabilirler

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Cornwall bölgesinde kürek çekmeye giden Rachael Edmans isimli bir kişi kıyıya vuran binlerce denizanasını görünce o anları sosyal medyadan paylaştı. Pelagia noctiluca olarak da bilinen mor renkli iğnelere sahip zehirli denizanası görüntüsü yerel halkta panik yarattı. Görüntüler Falmouth ve St Austell arasındaki 48 kilometre uzunluğundaki Cornwall sahil şeridinde kaydedildi.

"HİÇBİRİ BUNA BENZEMİYOR"

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The Sun'a konuşan yerel bir sakin, "Bu kadar çok mor iğneli denizanası görmek beni çok şaşırttı. Genellikle çok sayıda pusula denizanası görürüz. Ama hiç bu kadar çok değil" ifadelerini kullandı. Bir diğer yerel sakin Alison Wilcock ise St Austell sahilinde bunlardan yüzlercesini gördüğünü belirterek, "Genellikle her yıl birkaç tane görürüz ama hiçbiri buna benzemiyor." dedi.

Cornwall Yaban Hayatı Vakfı, Facebook'ta denizanasıyla ilgili bir uyarı yayınlayarak denizanalarının sudan çıktıklarında bile sokabildiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere denizanası
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