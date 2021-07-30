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Biogaz enerji tesisinde patlama! Alevler gökyüzüne yükseldi

30.07.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın İncirliova'da biogaz enerji tesisinde elektrik akımından çıkan yangın patlamaya neden oldu. Metrelerce yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucunda söndürüldü. Patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Biogaz enerji tesisinde patlama! Alevler gökyüzüne yükseldi

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında kırsal Sınırteke Mahallesi yakınlarındaki biogaz enerji tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, biogaz enerji tesisinde elektrik akımından çıkan kıvılcımlar önce kuru otları tutuşturdu, ardından tesise sıçradı. Yangın nedeniyle büyük bir patlama meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PATLAMA3

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlerin metrelerce yükseldiği yangına, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saat süren müdahaleler sonucunda, yangın kontrol altına alındı. Biogazın yeniden alevlenmesi ve patlama ihtimaline önlem alındı. Yangında, elektrik üretiminde kullanılan yaklaşık 40 bin metreküp biogazın yandığı öğrenildi. Patlama anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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patlama Aydın
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