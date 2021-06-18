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  4. BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi? Prof. Dr. Sakarya'dan açıklama

BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi? Prof. Dr. Sakarya'dan açıklama

18.06.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın oluşması için toplumun yüzde 80'inin aşılanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Prof. Dr. Serhan Sakarya, son günlerde günlük 1 milyonu geçen aşılama sayısının umut vaat ettiğini söyledi. Aşılamanın bu şekilde devam etmesi halinde, ağustos sonunda normal hayata geçişin mümkün olabileceğini dile getiren Sakarya, aşının Hindistan'da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan delta varyantına karşı da koruyuculuğu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son günlerde aşılama konusunda ciddi bir atağa geçtiğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, "Bir süre önce günde 5-10 bin kişiyi aşılayabiliyorduk; ancak ülkemizin Covid-19’dan kurtulması için günlük ortalama 800 bin kişinin aşılanması gerektiğini söylüyorduk. BioNTech ve Sinovac aşılarının Türkiye'ye gelmesiyle birlikte son günlerde aşılama sayısı günlük 1 milyonu geçiyor" dedi.

"TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK GÖRÜNDÜ"

Aşılama hızının son günlerdeki gibi devam etmesi durumunda toplumsal bağışıklığın gelişeceği ve ağustos ayı sonuna kadar yüzde 75'ler seviyesine ulaşılacağını söyleyen Prof. Dr. Serhan Sakarya, "Geride aşılanmamış kişiler kalsa bile, toplumu tehdit edemeyecekleri bir duruma ulaşacağız. Bu durumda ulaşmamız gereken 80 milyon doz aşılamaya yaz sonunda ulaşmış oluruz. Ağustos ayı sonunda bu işi bitiririz ve rahat bir kış geçiririz. İlk defa süreçle ilgili olumlu düşünüyorum" diye konuştu.

"HİNDİSTAN VARYANTI DA ETKİLİ"

Prof. Dr. Sakarya, "Bu varyantın semptomları alışkın olduğumuzdan farklı. Grip bulguları veriyor ve sonrasında ağırlaşıyor. İkinci özelliği ise çok bulaşıcı ve ölümcül. İngiltere’de bu varyant yoğun biçimde görülüyor, şu an bu nedenle kısıtlamaları gevşetmeme kararı aldılar; ancak şu an yapılan ölü virüs aşısı Sinovac ve protein aşısı Biontech, Delta virüsüne karşı da etkin. Aşı virüsteki tek bir bölgeye karşı bağışıklık geliştirmiyor. Virüsün pek çok bölgesine karşı bağışıklık geliştiği için koruyuculuğu var” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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