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BIOS'a nasıl girilir? Windows 11 BIOS ayarlarına giriş nasıl yapılır?

11.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayarlar teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızda önemli bir yere sahip oldu. İş yerinde, okulda veya bir araştırma yaparken sıklıkla tercih edilen bilgisayarlar, birden fazla sistemlerin bir araya gelerek oluşturdukları aletlerdir. Giriş ve çıkış aygıtlarını kontrol altına alan BIOS’a nasıl girilir? BIOS ayarlarına giriş nasıl yapılır?

BIOS'a nasıl girilir? Windows 11 BIOS ayarlarına giriş nasıl yapılır?

BIOS’un açılımı “Basic Input Output System” olarak bilinir. BIOS’un amacı bilgisayar açılacağı zaman giriş ve çıkış aygıtlarını kontrol altına alarak sistemlerin açılmasına yardımcı olmak olarak tanımlanır.

BIOS'a Nasıl Girilir?

BIOS’a giriş yapabilmek için bilgisayarın hangi işletim sistemi ile çalıştığını bilmek önemlidir. Her bilgisayar modelinde farklı bir şekilde BIOS bölümüne giriş yapılabilir. Bilinen BIOS girişi bilgisayardaki ayarlar bölümünden yapılır. Ayarlardan güncellenme ve güvenlik bölümü bulunup girilmeli. Daha sonrasında ekrana çıkan kurtarma başlığı seçeneğinin altında bulunan şimdi yeniden başlat seçeneğine tıklanır ve bilgisayar yeniden başlatılarak BIOS ayarlarına giriş yapılır.

BIOS sistemine iki türlü giriş yapılabilir. Bilgisayar açılırken BIOS’a giriş yapabilirsiniz yukarıda belirtilen adımları izleyerek, bir de bilgisayarınız açılırken direk BIOS ekranına giriş yapılabilir. Bilgisayar açılırken BIOS’a giriş bilgileri de yazının devamında bulunmaktadır. Bilgisayar açılırken BIOS ekranına giriş yapabilmek “F2”, “F10” ya da “DEL” tuşlarına basılı tutup daha sonrasında bilgisayarın güç tuşuna basarak gerçekleştirilir. Farklı marka ve modellerde BIOS ekranına giriş yapmak için farklı kombinasyonlara ihtiyaç duyulabilir.

Windows 11'de BIOS'a Giriş?

BIOS’a girmek, Windows 10’dakine benzer olduğundan Windows 11 kullanıcıları için de erişim sağlamak zor değildir. Sisteme giriş yapabilmek için bazı adımların izlenmesi gerekmektedir.

BIOS giriş için izlenmesi gereken adımlar:

  • Öncelikle sitem ayarları açılır ve oradan Kurtarma bölümüne girilir.
  • Gelişmiş Ön yükleme adı altında bulunan Şimdi Yeniden Başlat kısmı bulunur.
  • Şimdi Yeniden Başlat kısmına bastıktan sonra bilgisayarın yeniden başlatılması beklenir.
  • Karşımıza çıkan ekranda bulunan Sorunları Gider seçeneği seçilir.
  • Seçtikten sonra bu aşamada Gelişmiş seçeneklere tıklanır.
  • En sonda karşınıza UEFI Ürün Yazılımı Yapılandırması ile Windows 11’de BIOS’a giriş yapılabilir.

En sonki adımı yerine getirmek BIOS’a giriş yapmanızı sağlar. Sistemler bilgisayara göre değiştiği için belirtilen adımlarda da ufak değişiklikler olabilir. Bilgisayarınızın hangi sistem ile çalıştığını öğrendikten sonra giriş yapmanız çok daha kolay olacaktır.

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Laptop BIOS Ekranı Açılışı

Laptop kullanıcıları için BIOS ekranına giriş yapmak bilgisayar modeline ce işletim sistemlerine göre değişmektedir. Bazı bilgisayarlarda F2 tuşuna basılı tuttuktan sonra, bilgisayarın güç tuşuna basılır. Daha sonrasında bilgisayar açılırken direk BIOS ekranına giriş yapılabilir. Böylece bilgisayar açılırken hızlıca BIOS’a giriş yapılır ve oradan ayarlamalar yapılabilir.

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