Bir Aile Hikayesi'ne aşk itirafları damga vuracak! Bir Aile Hikayesi dizisi 6. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Dünyaca ünlü This Is Us uyarlaması olan Bir Aile Hikayesi 6. yeni bölümüyle 13 Nisan Cumartesi akşamı Fox TV ekranlarında olacak. Yapımcılığını MedYapım'ın, yönetmenliğini Merve Girgin'in, senaristliğini Deniz Madanoğlu'nun üstlendiği dizinin kadrosunda Songül Öden, Birkan Sokullu, Olgun Toker, İrem Sak, Duygu Yetiş, Alper Saldıran, Ali Seçkiner, Serkan Ercan, Elçin Efecan ve Celil Nalçakan gibi isimler yer aldığı Bir Aile Hikayesi'nin 6. yeni bölümünde duygusal anlar yaşanacak.

BİR AİLE HİKAYESİ 6. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Reyhan ve Cem, Mahur’la ilgili bir konu yüzünden okula çağırılır. Mahur’un başka bir okula geçmesi gerektiği anlaşılır. Ancak bu yeni özel okul, Cem’in bütün planlarını alt üst edecektir. Babasının onun için büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacağını öğrenen Mahur’un gönlü buna razı olmaz.

Beste’ye karşı duygularını daha fazla gizlemek istemeyen Erdem ona açılmaya karar verir. Tam bunu yaptığı sırada kafeye gelen biri, Erdem’i allak bullak eder. Bu kişi Beste’nin hem özgüvenini hem de Erdem’e duyduğu güveni sarsacaktır.