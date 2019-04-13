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Bir Aile Hikayesi'ne aşk itirafları damga vuracak! Bir Aile Hikayesi dizisi 6. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 13.04.2019 01:18 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Bir Aile Hikayesi'nin 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bir Aile Hikayesi yeni bölümde, Erdem Beste'ye karşı duygularını daha fazla gizleyemiyor ve açılmaya ona karar veriyor. Ancak Erdem kafeye gelen biri yüzünden allak bullak oluyor. Ölüm ve kayıpla ilgili duygularını bastırmaya alışık olan Berk ise prova sırasında yönetmen ve yazarın hışmına uğrar. İşte Bir Aile Hikayesi 6. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Dünyaca ünlü This Is Us uyarlaması olan Bir Aile Hikayesi 6. yeni bölümüyle 13 Nisan Cumartesi akşamı Fox TV ekranlarında olacak. Yapımcılığını MedYapım'ın, yönetmenliğini Merve Girgin'in, senaristliğini Deniz Madanoğlu'nun üstlendiği dizinin kadrosunda Songül Öden, Birkan Sokullu, Olgun Toker, İrem Sak, Duygu Yetiş, Alper Saldıran, Ali Seçkiner, Serkan Ercan, Elçin Efecan ve Celil Nalçakan gibi isimler yer aldığı Bir Aile Hikayesi'nin 6. yeni bölümünde duygusal anlar yaşanacak.

BİR AİLE HİKAYESİ 6. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Reyhan ve Cem, Mahur’la ilgili bir konu yüzünden okula çağırılır. Mahur’un başka bir okula geçmesi gerektiği anlaşılır. Ancak bu yeni özel okul, Cem’in bütün planlarını alt üst edecektir. Babasının onun için büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacağını öğrenen Mahur’un gönlü buna razı olmaz.

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Beste’ye karşı duygularını daha fazla gizlemek istemeyen Erdem ona açılmaya karar verir. Tam bunu yaptığı sırada kafeye gelen biri, Erdem’i allak bullak eder. Bu kişi Beste’nin hem özgüvenini hem de Erdem’e duyduğu güveni sarsacaktır.

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Ölüm ve kayıpla ilgili duygularını bastırmaya alışık olan Berk, prova sırasında yönetmen ve yazarın hışmına uğrar. Ona yardımcı olmaya karar veren Derya ise hiç beklenmedik bir yönteme başvuracaktır. Berk’in Mahur’ların evindeki varlığı Melis ve Mercan’ı çok mutlu etse de “ölüm” le ilgili kırdığı pot, çocukların ödünü koparır. Berk bu durumu telafi etmek için özel bir çaba harcamak zorunda kalacaktır.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cem, Mahur’un gerçek babasını bulmaya kararlıdır. Bu nedenle Reyhan, Mahur’la Şakir’i tanıştırma fikrine kendini hazırlar. Uzun yıllar sonra ilk kez Şakir’in kapısını çalar. Evlatlık olduğu tüm okulda duyulan Mahur sıkıntıya düşer. Sorununu ailesinden gizleyip okuldan kaçar. Kardeşini yalnız bırakmak istemeyen Berk ise onunla birlikte okulu asar ancak Reyhan ve Cem’e yakalanır. Kabak onun başına patlayacaktır.

Beste ile arasını düzeltmek isteyen Erdem, evine gidip ona sürpriz yapar. Evde Beste’nin şarkı söylemesinden etkilenir ve onu cesaretlendirmeye çalışır. Ancak Beste bu konuda çok özgüvensizdir. Erdem’in yapacağı ikinci sürpriz sayesinde Beste sahne korkusunu yenmek zorunda kalacaktır.

Berk in tiyatrodaki okuma provası kötü geçer. Başından beri seçmelere katılmasına karşı olan Derya ile arası gerilir. Ancak yönetmenden gelen haber ikisini de çok şaşırtacaktır. Yapımcıya olan borcu nedeniyle Berk’in evine haciz gelir. Mahur ona yardımcı olmaya çalışsa da, geçmişten gelen sorunların etkisiyle Berk buna izin vermez. Mahur’la aralarında tartışma çıkar.

Şakir Müjde ile sohbetleri sırasında Reyhan’la eskiden beri tanıştıklarını ağzından kaçırır. Kocasından sır saklamaya hiç alışık olmayan Müjde zor durumda kalır.

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