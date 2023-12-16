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    4. Bir aileyi bataklık yuttu! Baba, kızı ve üç torunu boğularak hayatını kaybetti... Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde buldu

    Bir aileyi bataklık yuttu! Baba, kızı ve üç torunu boğularak hayatını kaybetti... Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde buldu

    16.12.2023 09:09 | Son Güncelleme:
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    Tayland'ın kuzeydoğusundaki Satuek Bölgesi'ndeki Mun Nehri'ne kum toplamak için giden bir baba, kızı ve üç torunu boğularak hayatını kaybetti. Boğularak hayatını kaybeden 5 kişinin cansız bedeni birbirlerine sarılmış halde bulundu.

    Bir aileyi bataklık yuttu! Baba, kızı ve üç torunu boğularak hayatını kaybetti... Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde buldu

    MYNET-DIŞ HABERLER Taylandlı bir aile evlerini yenilemek için Satuek Bölgesi'ndeki Mun Nehri'ne kum toplamaya gitti. Saatlerin ilerlemesine rağmen evlerine dönmeyince merak eden diğer akrabalar olay yerine giderek park halindeki araçlarını buldular ancak kayıp sevdiklerinden hiçbir iz yoktu. Kaybolduklarını yetkililere bildirdiler ve olay yerine kurtarma ekipleri ve bir su altı ekibi gönderilirken arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. 45 dakikalık aramanın ardından beş kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

    BİRBİRLERİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDULAR

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    İsimleri açıklanmayan cansız bedenlerin arasında 45 yaşında bir adam, onun 23 yaşındaki kızı ve 8, 11 ve 14 yaşlarında üç torunu bulunuyor. Yetkililer, bu kişilerin bataklığa saplanıp metrelerce derinlikteki nehirde boğularak öldüklerine inanıyor. Yerel basında yer alan haberlere göre, bulunan iki cesedin birbirlerine sarılmış halde oldukları belirtildi.

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    Olay yerine ait görüntülerde pembe bir okul çantası, bir futbol topu ve peluş bir oyuncak bulundu. Kumların üzerinde sıra halinde yatan cesetlerin beyaz çarşaflarla kaplı olduğu da fark edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland bataklık
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