Nişanlısı ve kuzenini aynı yatakta yakaladı! İhaneti diğer aile üyelerine sosyal medyadan canlı yayınla gösterdi... Görüntüler gündem yarattı

Reddit'te Bigjerr2007 olarak tanımlanan adam üç yıldır devam eden ilişkisinde nişanlısı ve kuzeninin kendisini aldattığını öğrenince yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyadan paylaştı. Nişanlısıyla yıl dönümlerini kutlamak için hazırlık yapan adam tüm gün işten izin almasına rağmen işe gidiyormuş gibi yaptı. Kuzenine ait kırmızı bir spor arabanın evlerinin önünde park ettiğini fark ettiğinde şaşkına döndü.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLADI

Evlerine oturma odasını, yatak odasını, banyoyu ve mutfağı kapsayan hareket algılayıcı kameralar yerleştirmişti. Evin içinde bir hareketlenme olduğuna yönelik telefonuna bildirim geldiğinde kamerayı açıp bakmaya karar verdi. Nişanlısının kuzeniyle yakınlaştığını görünce dehşete düştü. Ani bir kararla canlı bağlantıyı tüm aile ve arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı.

Canlı yayını paylaşmasından sonra evdeki görüntüleri izlemeye devam eden adam nişanlısı ve kuzeninin telefonlarının durmadan çaldığını gördü. Kadın dördüncü veya beşinci aramadan sonra telefonu açtı, ancak kuzeninin annesinin sadakatsizliği nedeniyle ona bağırdığını ve herkesin canlı yayını izlediğini söylediğini duydu. Kaosun ortasında kuzen giyinmeye çalışırken tökezledi ve kafasını masaya çarptı. Adam nişanlısına eşyalarını toplayıp evden çıkması için bir saat süre verdi. İlişkilerinin haberi hızla yayıldı.