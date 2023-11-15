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    4. Bir hafta içinde üçüncü maymun saldırısı! 10 yaşındaki çocuğun bağırsaklarını parçalayarak öldürdü... Bölgede endişe yaratan anlar

    Bir hafta içinde üçüncü maymun saldırısı! 10 yaşındaki çocuğun bağırsaklarını parçalayarak öldürdü... Bölgede endişe yaratan anlar

    15.11.2023 09:09 | Son Güncelleme:
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    Bir hafta içinde aynı köyde üçüncü kez maymun saldırısı yaşandı. 10 yaşındaki çocuğun bağırsaklarını vücudundan dışarı çıkartarak parçalayan maymun çocuğun ölümüne neden oldu. Bölgede maymun saldırılarına ilişkin olarak yetkililerin bir önlem alması talep ediliyor.

    Hindistan'ın Gujarat kentindeki Gandhinagar'daki Salki köyünde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada Dipak Thakor, maymun çetesinin saldırısına uğradı. 10 yaşındaki Dipak Thakor maymunların gövdesini parçalayıp bağırsaklarını parçalaması sonucu yaşanan korkunç saldırıda hayatını kaybetti.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Yerel bir hastaneye kaldırılan bir çocuk tedavi altına alınmasına rağmen hayatını kaybetti. Bir yetkili yaptığı açıklamada, "Saldırıda bağırsağı yırtıldı. Hemen evine koştu ve hastaneye götürüldü, doktorlar oraya vardığında öldüğünü bildirdi" dedi.

    Orman yetkilisi Vishal Chaudhary, "Geçen haftalarda maymunların yakalanması için kafesler kurduk. Yaptığımız incelemelere göre geçmişte dört yetişkine saldıran büyük bir maymun çetesinin varlığını keşfettik" diye konuştu.

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    Hindistan maymun
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