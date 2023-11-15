Bir hafta içinde üçüncü maymun saldırısı! 10 yaşındaki çocuğun bağırsaklarını parçalayarak öldürdü... Bölgede endişe yaratan anlar

Hindistan'ın Gujarat kentindeki Gandhinagar'daki Salki köyünde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada Dipak Thakor, maymun çetesinin saldırısına uğradı. 10 yaşındaki Dipak Thakor maymunların gövdesini parçalayıp bağırsaklarını parçalaması sonucu yaşanan korkunç saldırıda hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Yerel bir hastaneye kaldırılan bir çocuk tedavi altına alınmasına rağmen hayatını kaybetti. Bir yetkili yaptığı açıklamada, "Saldırıda bağırsağı yırtıldı. Hemen evine koştu ve hastaneye götürüldü, doktorlar oraya vardığında öldüğünü bildirdi" dedi.

Orman yetkilisi Vishal Chaudhary, "Geçen haftalarda maymunların yakalanması için kafesler kurduk. Yaptığımız incelemelere göre geçmişte dört yetişkine saldıran büyük bir maymun çetesinin varlığını keşfettik" diye konuştu.