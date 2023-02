Bir an nasıl yazılır, bir an yazımı nasıl olmalıdır? Bir an ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde farklı anlamlara karşılık gelen iki kelime bir araya gelerek yeni anlamlarda ve farklı türde kelimeler oluşturabilirler. Bu tür kelimelere birleşik kelimeler adı verilir. Ancak her birleşik kelime bitişik olarak yazılmayabilir. Türkçe yazım kuralları gereğince belirlendiği şekilde yazılmalıdır. Bu kurallara göre yeni bir kelime üretme amacı ile bir araya gelen kelimelerin her ikisi de anlamın kaybetmiyorsa yeni oluşan kelime ayrı yazılmalıdır. Aynı şekilde bu kelimeler herhangi bir ses değişimi yaşamıyorsa da ayrı yazılmalıdır.

Türkçe yazım kuralları doğrultusunda bir an ayrı yazılması gereken birleşik ifadelerden biridir. Bir an evvel, bir an önce gibi birleşik kelimeler için de yer aldığı zaman da ayrı olarak yazılmalıdır. Bir ve an kelimelerinin bir araya gelişi ile oluşan “bir an” da birleşik özellikte ve kalıplaşmış bir ifadedir. Bir an TDK (Türk Dil Kurumu) sayfasında yer alan tanıma göre zarf türünde ve çok kısa bir süre anlamına gelir. Bu kelime de çoğu zaman yanlış yazılır. " Bir an ayrı mı yazılır?" sorusuna cevap olarak evet yanıtı verilebilir.

Bir an bitişik mi yazılır?

Birleşik türde kelimeler ve ifadelerin bazıları bitişik bazıları ise ayrı yazılabilir. Bir an da ayrı yazılması gereken birleşik ifadeler arasında yer alır. İki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan bir an doğru yazılışına örnek olarak şu cümleler gösterilebilir: